قرعة قبل نهائي كأس إنكلترا تضع مانشستر سيتي أمام تشيلسي.. ومانشستر يونايتد يواجه كوفنتري

لندن: أجريت اليوم الأحد قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، التي تتنافس عليها أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي.

وأسفرت القرعة عن وقوع مانشستر سيتي (حامل اللقب) في مواجهة تشيلسي، في حين يلتقي مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنكليزي (تشامبيون شيب).

ومن المقرر أن تقام المباراتان على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن يومي 20 و21 نيسان/أبريل المقبل، فيما تجرى المباراة النهائية على نفس الملعب في 25 أيار/مايو القادم.

وصعد مانشستر سيتي، الفائز باللقب 7 مرات، للمربع الذهبي عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية للبطولة أمس السبت، الذي شهد أيضا فوز كوفنتري سيتي 3 / 2 على مضيفه وولفرهامبتون، الذي يلعب بالدوري الإنكليزي الممتاز.

في المقابل، تأهل مانشستر يونايتد، الذي يمتلك 12 لقبا في البطولة بفارق لقبين خلف أرسنال، البطل التاريخي للمسابقة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه ليفربول، اليوم الأحد، فيما صعد تشيلسي، الذي حمل كأس البطولة 8 مرات، إثر انتصاره 4 / 2 على ضيفه ليستر سيتي.

(د ب أ)



