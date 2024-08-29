قرعة مرحلة الدوري لأبطال أوروبا لكرة القدم

نيون- سويسرا: فيما يلي قرعة فرق التصنيف الأول بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024-2025.
مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وفينوورد الهولندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وسبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
– إنتر ميلان ولايبزيغ الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني ورد ستار الصربي ويانج بويز السويسري وموناكو الفرنسي وسبارتا براغ.
– بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وفينوورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنكليزي.
– لايبزيغ وليفربول الإنكليزي وإنتر ويوفنتوس وأتليتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة وسيلتك الاسكتلندي وأستون فيلا الإنكليزي وشتورم غراتس النمساوي.
– بروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة وريال مدريد وشاختار دونيتسك وكلوب بروج وسلتيك ودينامو زغرب وشتورم غراتس وبولوينا الإيطالي.
– برشلونة وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتلانتا وبنفيكا ويانج بويز ورد ستار وبريست الفرنسي وموناكو.
– ريال مدريد ودورتموند وليفربول وميلان وأتلانتا وسالزبورغ وليل وشتوتغارت وبريست.
– ليفربول وريال مدريد ولايبزيغ وليفركوزن وميلان وليل وإيندهوفن وبولونيا وجيرونا.
– باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورغ وجيرونا وشتوتغارت.
(رويترز)