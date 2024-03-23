قريباً شرائح ذكية بالدماغ ستعيد للمشلولين القدرة على المشي

لندن ـ «القدس العربي»: أطلق الملياردير الأمريكي المعروف ورجل الأعمال إيلون ماسك تنبؤات تكنولوجية طموحة أقرب الخيال العلمي منها إلى الحقيقة، وذلك في سياق ترويجه للشريحة الإلكترونية الذكية التي يجري العمل على تطويرها في شركته من أجل زرعها في دماغ الإنسان مستقبلا.

وقدم ماسك واحداً من أكثر ادعاءاته المذهلة حتى الآن، حيث قال إن رقائق الدماغ «Neuralink» ستسمح يوماً ما للأشخاص المصابين بالشلل بالمشي مرة أخرى.

وتأتي ادعاءاته في الوقت الذي شاركت فيه شركة «Neuralink» مقطع فيديو لأحد المرضى الأوائل من البشر وهم يلعبون الشطرنج بشكل تخاطري.

والشريحة الموجودة حالياً تجعل الدماغ قادراً على الاتصال بأجهزة الكمبيوتر، لكن ماسك يدعي أنها قد تسمح يوماً ما للدماغ بالتواصل مع الأجزاء المشلولة من الجسم.

وفي منشور على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) كتب ماسك: «على المدى الطويل، من الممكن تحويل الإشارات من القشرة الحركية للدماغ إلى ما بعد الجزء التالف من العمود الفقري لتمكين الناس من المشي مرة أخرى واستخدام أذرعهم بشكل طبيعي».

وحسب تقرير نشرته جريدة «دايلي ميل» البريطانية، واطلعت عليه «القدس العربي» فقد كانت شريحة الدماغ «نيورالينك» قيد التطوير منذ عام 2016 على الأقل عندما أسس ماسك شركة «نيورالينك» كشركة أبحاث طبية. ومع ذلك، لم تكشف الشركة إلا في كانون الثاني/يناير من هذا العام أن أول مريض بشري قد تلقى عملية الزرع.

وفي بث مباشر على منصة «إكس» ظهر رجل مصاب بشلل نصفي، نولاند أربو، يبلغ من العمر 29 عاماً، وهو يستخدم شريحة «نيورالينك» للعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وأصيب أربو بالشلل من الرقبة إلى الأسفل منذ تعرضه لحادث قيادة غريب قبل ثماني سنوات.

ومع ذلك، بعد زرع الشريحة كجزء من الموجة الأولى من التجارب البشرية، أصبح أربو الآن قادراً على التفاعل المباشر مع الكمبيوتر.

وقال أربو وهو يحرك مؤشر الكمبيوتر الخاص به من كرسيه المتحرك: «هل ترى هذا المؤشر على الشاشة؟ هذا كل ما عندي.. إنها كلها قوة عقلية».

وبتشبيه القدرة على استخدام «القوة» من حرب النجوم، يوضح أربو أنه كان يحب لعب الشطرنج قبل أن يحرمه الحادث من قدرته على الحركة. ويضيف: «هذا أحد الأشياء التي مكنتموني جميعًا من القيام بها… لم أتمكن حقًا من فعل الكثير في السنوات القليلة الماضية».

وكان ماسك قد أعلن سابقاً أن التجارب البشرية الأولى أظهرت «اكتشافاً واعداً لارتفاع الخلايا العصبية».

ومع ذلك، يقدم هذا الفيديو أول لمحة حقيقية عن كيفية تأثير شريحة الدماغ على حياة المرضى المصابين بالشلل.

وتعمل الشريحة نفسها عن طريق دمج 64 قطباً كهربائياً يشبه الخيوط في مواقع مختلفة في الدماغ، وهذه الخيوط قادرة على تسجيل الزيادات في نشاط الدماغ وإرسال تلك البيانات لاسلكياً إلى جهاز كمبيوتر يستخدم التعلم الآلي لتفسير نشاط الدماغ.

وللحصول على الشريحة، يجب على المرضى إزالة جزء صغير من جمجمتهم حتى يتمكن جراح روبوت «يشبه ماكينة الخياطة» من زرع كل الخيوط.

وبعد ذلك، يقوم الجراح الآلي بخياطة الثقب، ولا يترك سوى ندبة صغيرة حول الشق. ويدعي ماسك أنه خلال العملية التي تستغرق 30 دقيقة، لا يحتاج المرضى إلى الخضوع للتخدير العام ويجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

وقال أربو إن الجراحة كانت «سهلة للغاية» وليس هناك «ما يدعو للخوف».

وحالياً، تعمل شريحة «Neuralink» بمثابة «واجهة بين الدماغ والحاسوب» ما يعني أنها تسمح للأشخاص بالتحكم في الكمبيوتر باستخدام نشاط الدماغ.

وفي حالة أربو، كما أوضح بليس تشابمان، مهندس شركة «نيورالينك» خلال البث المباشر، يمكنه تحريك المؤشر من خلال تخيل أو محاولة تحريك ذراعيه.

لكن ماسك يقترح الآن أن الشريحة يمكن استخدامها أيضاً لإرسال إشارات من الدماغ إلى أجزاء أخرى من الجسم. وسيكون هذا مفيداً بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من تلف في الحبل الشوكي، ويمكن أن يسمح لهم، كما يدعي ماسك، باستعادة استخدام أطرافهم.

ومن الناحية النظرية، يمكن تسجيل إشارة في القشرة الحركية للدماغ بواسطة شريحة الدماغ وإرسالها إلى جهاز ثانٍ مثبت في أسفل العمود الفقري، أسفل الجزء التالف. ويمكن لهذا الجهاز بعد ذلك تكرار الإشارة من الدماغ أو إعادة إنتاجها بطريقة ما، ما يؤدي إلى تنشيط العضلات في المناطق المصابة بالشلل سابقاً.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو بعيد المنال، إلا أن هناك بالفعل عدداً متزايداً من الأمثلة الحقيقية التي نجحت فيها هذه التقنية.

وعلى سبيل المثال، استخدم فريق من علماء الأعصاب السويسريين «جسراً رقمياً» لتمكين رجل مشلول من تسلق السلالم والمشي أكثر من 100 متر.

وفي حالة أخرى، استخدم الباحثون أسلوباً مشابهاً لاستعادة السيطرة الجزئية على عضلات اليد، ما سمح لرجل مشلول بالعزف على جيتار هيرو وتناول مشروب.

ومع ذلك، لم يقدم ماسك بعد مزيداً من التفاصيل حول خطط «نيورالينك» لتنفيذ هذه التكنولوجيا أو متى قد يتم طرحها.

وعلى الرغم من تطلعاتها النبيلة، لم تخل شركة نيورالينك من الجدل. وعلى وجه الخصوص، واجهت شركة ماسك انتقادات شديدة بسبب معاملتها القاسية المزعومة لحيوانات المختبر بما في ذلك القرود.

وكانت جريدة «دايلي ميل» كشفت الشهر الماضي أن الشركة تستضيف آلاف الحيوانات لاختبار هذه التقنية. وشهدت هذه التجارب قيام الموظفين بحفر ثقوب في رؤوس القرود وملئها بالغراء، كما كشفت الوثائق أن القردة خضعت لعمليات جراحية على جماجمها تصل إلى 10 مرات لكل منها قبل أن يتم إعدامها، وقُتل ما لا يقل عن 1500 حيوان أثناء تطوير الرقاقة، بما في ذلك القرود والخنازير والأغنام.