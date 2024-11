قرية إيطالية تعرض على الأمريكيين المنزعجين من فوز ترامب منازل مقابل دولار واحد

واشنطن: بينما تتساءل العديد من المجتمعات حول العالم عن تداعيات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، قدّمت إحدى القرى في جزيرة سردينيا الإيطالية فرصة محتملة.

ومثل العديد من الأماكن الريفية في إيطاليا، كانت قرية أولولاي تحاول، منذ فترة طويلة، إقناع الأشخاص بالانتقال إليها لإنعاش اقتصادها، بعد عقود من تراجع عدد السكان.

وبدأت في بيع المنازل المتهالكة مقابل يورو واحد فقط، أي ما يعادل أكثر من دولار بقليل، لجعل العرض أكثر جذباً، بحسب شبكة “سي إن إن”.

والآن، بعد نتائج انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت القرية موقعاً إلكترونياً موجهاً للمغتربين الأمريكيين المحتملين، تعرض فيه المزيد من المنازل الرخيصة، على أمل أن يتوجّه أولئك الذين يشعرون بالانزعاج من النتيجة لشراء أحد العقارات الخالية.

