«قرية الشباب» الفلسطينية: هجمات المستوطنين تصل ذروتها

رام الله- «القدس العربي»: «روح خليك اسرق كراسي».. بهذه العبارة حاول الناشط والمدير التنفيذي لمركز «شارك» الشبابي بدر زماعرة الدفاع عن زوار «قرية الشباب» وضيوفها بعد أن تعرضوا لهجمات المستوطنين ظهر الاثنين.

وجاءت عبارته في معرض محاولته إبعاد وطرد المستوطنين المتطرفين الذين اعترضوا وفدًا من وزارة الثقافة الفلسطينية أثناء زيارته القرية، التي تُعد مشروعًا شبابيًا فلسطينيًا بامتياز، يشكل فضاءً معرفيًا وترفيهيًا لهم.

تقع قرية الشباب، التي جرى تدشينها عام 2012، في بلدة كفر نعمة الساحرة، وعلى بُعد 17 كم فقط شمال غرب رام الله، متربعة فوق تلة مطلة، قبل أن تُحاصر لاحقًا بالمستوطنات.

لم يستجب المستوطن المسلح الذي هدد الضيوف والزوار وأعضاء طاقم القرية وطالبهم بالرحيل تحت تهديد السلاح، بل أصر على مهاجمتهم، وقال إنه يتوجب عليهم المغادرة والبقاء في بيوتهم.

فيديو يوثّق

ويكشف مقطع فيديو نشر على صفحة المركز جانبًا من الاعتداء، ويظهر فيه الفلسطيني وهو يقف وحيدًا في مواجهة المستوطنين المدججين بالسلاح والمدعومين من الجيش الإسرائيلي.

ويظهر زماعرة في الفيديو برباطة جأش وهو يحاول حماية الشباب والضيوف، دون أن يتوقف عن الدفاع عن نفسه ومن معه، إذ يطلب من المستوطن مغادرة القرية فورًا وجلب «الكابتن» (أي ضابط من جيش الاحتلال).

ويشدد مخاطبًا المستوطنين: «هذا ليس مكانك، هذه قرية وأرض لنا، ولا يجب أن تدخل علينا، هذه منطقة مصنفة (ب) ولا يحق لك التواجد فيها». وفي حوار آخر يخاطب المستوطن المتطرف: «لا تلمسني، ابتعد عني».

وبعد أن فقد لغة المنطق التي حاول من خلالها إقناع المستوطنين المتطرفين، اضطر زماعرة للانسحاب إلى داخل القرية، التي تمتد على مساحة 35 دونمًا، وقال لمن معه من شباب وطاقم وزارة الثقافة: «بدناش عنف.. علينا البقاء بهدوء».

واشتبك زماعرة ومن معه من نشطاء مع المستوطنين، وبعد وصول الجيش حدث عكس ما كان متوقعًا؛ إذ قام الجنود باحتجاز الجميع، وسحب الهواتف المحمولة، ثم احتجزوا مجموعة من موظفي القرية ورئيس مجلس كفر نعمة ونائبه.

كان قصد زماعرة من عبارة «روح اسرق الكراسي» أن يذهب المستوطن لممارسة سلوكه المعتاد، والمتمثل في سرقة الأثاث والمعدات من القرية الشبابية.

ويُعد الحادث الذي وقع ظهر الإثنين ثاني حادث صادم بين المستوطنين وأصحاب القرية وزوارها. وحسب عادل سباعنة، مدير العمليات في منتدى شارك الشبابي، فإنه يمثل «نقطة تحول».

يقول سباعنة في حديث مع «القدس العربي»: «لقد سرقوا من القرية على مدى عامين كل ما يمكنهم سرقته: الكنب، وأسطوانات الغاز، والكراسي، والأخشاب، والطناجر، والمعالق، والكاميرات، وألواح الطاقة الشمسية… إلخ».

وكان يُفترض في القرية الشبابية، التي أنشأها منتدى شارك الشبابي، وتشغل مساحة 35 دونمًا من الأراضي المهجورة سابقًا والمزينة بأشجار الزيتون والتين وكروم العنب، أن تخدم قطاع الشباب في عموم الضفة الغربية. لكن لعنة السابع من أكتوبر/تشرين الأول أصابتها بقوة.

يقول سباعنة: «منذ نحو عامين، وكلما جئنا إلى القرية في نشاط، ينزل المستوطنون لمهاجمتنا… لم نترك المكان، لكنه شهد تراجعًا في النشاط بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر، بسبب البيئة المعادية التي تحاصره».

عمل تطوعي

بنى متطوعون متفانون القرية، وتتميز بهياكل مصنوعة من مواد طبيعية مصدرها الوادي والخشب والعناصر المعاد استخدامها، مجسدةً روحًا صديقة للبيئة.

وتقف القرية البيئية شهادةً على الحياة المستدامة، إذ صُممت للتعليم والرياضة والترفيه، وتوفر خلفية مثالية للتجمعات الشبابية والفعاليات المؤسسية والخلوات بعيدًا عن صخب المدينة.

ويجد الزائر داخل مبانيها مجمعًا تعليميًا للحدائق مزودًا بمبنى مخصص، ومرافق صرف صحي حديثة، وشرفات مغلقة وتراسات جذابة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مركز مجتمعي يضم دورات مياه ومساحة طهي مجهزة تجهيزًا جيدًا وشرفة واسعة ومنطقة تخييم.

ومن أسماء مرافقها: «الحديقة البيئية التعليمية»، «الروسان»، «العلّية»، «بيت الشباب»، «المجلس»، «الكريصة»، «ظهر الدار»، و»كوخ القطاين». وتحتوي على بيئة نموذجية تشمل مركزًا للتعليم البيئي، ومركزًا مجتمعيًا لبناء القدرات، وفضاءً رحبًا لممارسة الرياضة في الطبيعة، ومناطق تخييم وإقامة.

ويرى سباعنة أن اعتداء الثلاثاء تجاوز الانتهاكات السابقة، إذ أسفر عن اعتقال زملاء له، وهو يُضاف إلى سلسلة من الاقتحامات والتهديدات وسياسات التخويف، والاعتداءات بالضرب، وقطع الأشجار، وسرقة الموجودات.

وفي ساعات متأخرة من صباح الثلاثاء، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن فريق منتدى شارك الشبابي، ومن بينهم سباعنة، ورئيس مجلس قروي كفر نعمة رأفت خليفة، وأمين صندوق المجلس مروان عطايا، وطاقم المنتدى بدر زماعرة ونصير أبو مريم، بعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق والتنقل بين مستوطنة ومعسكر أمني.

تجربة دخول المستوطنة

يعقب على تجربته الصعبة قائلاً إن الاعتقال أدخله إلى مستوطنة تُدعى «دولف» قرب بلدة دير بزيع، حيث كان يراها سابقًا من بعيد دون أن يعرف ما بداخلها. يقول: «هذه أول مرة أدخل المستوطنة، رأيت فيها منازل للمستوطنين وحدائق وملاعب وحياة هانئة، عالمًا آخر مختلفًا عن قرانا…».

ويتابع: «بدت المستوطنة مفصولة عن محيطها، فيما سياسات الاحتلال لا تريد لنا أن نحيا ذات الحياة. إنهم يطردوننا من قريتنا الجميلة ولا يريدون في المنطقة إلا أنفسهم».

ويتذكر: «عندما دشنت القرية لم تكن هناك أي مستوطنة أو نشاط استيطاني في محيطها، أما اليوم فهناك مستوطنة (سديه إفرايم) الجاثمة على أراضي جبل الريسان غرب رام الله، والتي بدأ النشاط الاستيطاني فيها في أيار/مايو 2019».

وتُعد البؤرة التي هاجم مستوطنوها القرية شاهدًا على التوسع الاستيطاني فوق الأراضي الفلسطينية، إذ تقع على جبل يطل على أراضي 1948، وتتبع لعدة قرى فلسطينية: رأس كركر، وخربثا بني حارث، وكفر نعمة، ودير إبزيغ.

ومع إنشاء البؤرة، منعت سلطات الاحتلال مئات المواطنين من الوصول إليها: «لكن قرية الشباب بقيت شاهدة على الفعل الفلسطيني وبقاء الشباب، حيث استمر نشاطها وتضاعفت فعالياتها».

ويقول بأسف: «هدف المستوطنين واضح، يريدون اقتلاع آخر إنسان من المنطقة. ما جرى البارحة ذروة هجماتهم، ولم يبقَ إلا إيذاء الشباب والمواطنين. وهنا علينا التفكير جديًا في الحماية والاستمرار في الوجود».

وتحدث وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان تحدث عن الحادثة فقال لـ«القدس العربي» إنها تقلق الجميع في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

وتابع: «كانت زيارتنا استطلاعية للقرية برفقة طاقم الوزارة، بهدف التعرف على احتياجاتها ودراسة المزيد من الأنشطة والفعاليات، وهو ما أزعج المستوطنين الذين أوقفوا قطع الأشجار واقتحموا القرية وحاولوا الاعتداء علينا».

وأضاف: «لقد أصابهم الجنون وهاجمونا. كانوا أعدادًا قليلة، ثم جلبوا مستوطنين مسلحين، وكذلك جيش الاحتلال الذي قدم لمناصرتهم».

ورأى أن هناك سياسة جديدة تجاه المكان تتمثل في تهجير القائمين عليه، ومنع إقامة فعاليات فيه، وتخريبه، ما يعني حرمان الشباب من فضاء مهم.

وقال الوزير إن هجوم المستوطنين لم يكن يستهدف الوزارة، بل كان هجومًا على القرية الشبابية بحد ذاتها. «إنها قرية تُشكل صرحًا ثقافيًا حضاريًا، ومفخرة ومنجزًا شبابيًا فلسطينيًا، لكنها أحيطت بمستوطنات ومستوطنين متغطرسين. أما الاعتداء على الزوار فجاء بهدف خلق الخوف ومنعهم من التواجد في المكان وإعاقة أي أنشطة مستقبلية».

وأضاف: «هناك تعمد في استهداف المكان، وهي هجمة بسيطة مقارنة بما يتعرض له المواطنون في غزة، لكنها باتت تتعاظم في الضفة وتتكاثر، مستهدفة كل فئات الشعب الفلسطيني».

وقال الوزير حمدان إن هذه الممارسات «لن تزيدنا إلا تحديًا وإصرارًا على دعم هذه المبادرات الشبابية ومواصلة الأنشطة الثقافية، رغم كل العراقيل والتحديات التي يفرضها الاحتلال».

ورأى أن مواجهة سياسات المستوطنين تتطلب الدفاع عن القرية من خلال الوجود الدائم، والزيارات، وتنظيم الأنشطة، ودعم إقامة فعاليات فيها.

ويُبدي سباعنة مخاوف حقيقية على استمرار الفعل والنشاط الشبابي في القرية، لكنه يصر قائلاً: «لن نغادرها، وسنستمر في التواجد والنشاط».

وعن الخسائر في حال أُغلقت القرية، أجاب سباعنة بالأرقام: «خلال العام الماضي قدمنا خدمات لما يزيد على خمسة آلاف شاب وشابة، منهم نحو ألفين وثمانمائة أمضوا أيامًا في العمل التطوعي فيها، وعايشوا برامج التحدي والمغامرة والتعلم النشط».

«خنق الأمل»

ورأى الناشط الشبابي بلال الأشقر، أحد المستفيدين من أنشطة القرية، التصعيد الأخير بمثابة «خنق للأمل». وقال: «كان هناك أمل أن يتحدى الفلسطيني. ما جرى أظهر من صاحب القرار والقيادة، ومن يريد السيطرة على الأرض. إنها ممارسات تزيد التضييق على الشباب وتضاعف من غطرسة المستوطنين في قتل الفلسطينيين».

وتساءل: «ما يجري يطرح سؤال: لوين رايحين؟ نحن أمام أول قرية بيئية تعليمية رياضية في فلسطين والشرق الأوسط، أنشأها 200 متطوع خلال 70 عملاً تطوعيًا، في موقع يجمع بين مغامرة التلال والجبال والوديان، مع إطلالة قريبة من الساحل الفلسطيني».

وأضاف: «القرية عنوان المشروع الشبابي المتكامل في الهواء الطلق، الذي اتخذ من قرية كفر نعمة القريبة من رام الله موقعًا له. وما تتعرض له يعمّق الواقع الفلسطيني وحصار الشباب».

واستنكر «شارك» الاعتداءات المتكررة التي يشنها المستوطنون وقوات الاحتلال على المساحة الآمنة المخصصة للشباب.

وأكد في بيان صحافي أن «قرية الشباب هي مساحة آمنة مملوكة للمنتدى»، وأن جميع الفعاليات فيها أنشطة مجتمعية للشباب، ولا يوجد مبرر لأي تدخل عسكري أو إصدار أوامر عسكرية لوقف هذه النشاطات المدنية. وطالب بحماية هذه المساحة من قبل المجتمع الدولي، ووقف الاعتداءات المتكررة من المستوطنين وجيش الاحتلال، وضمان حرية ممارسة الشباب لأنشطتهم المدنية بأمان.