قسنطينة الجزائري ينتزع صدارة مجموعته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الجزائر: حقق فريق شباب قسنطينة الجزائري فوزا عريضا على ضيفه أونزي برافوش الأنغولي بنتيجة 4 / صفر في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، اليوم الأحد.

وتقدم قسنطينة بهدفين في الشوط الأول سجلهما ميلود ربيعي والنيجيري توسين أومويلي في الدقيقتين 41 و46.

وفي الشوط الثاني أضاف عبد النور بلحسيني ودادي الحسين مواقي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 86 و89.

ورد الفريق الجزائري بهذا الفوز اعتباره من الخسارة أمام برافوش بنتيجة 2 / 3 في الجولة الماضية.

ورفع قسنطينة رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني الذي فاز على الصفاقسي التونسي بهدف في وقت سابق، اليوم الأحد.

أما برافوش، فقد تجمّد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث بعد فوزين وخسارتين.

(د ب أ)