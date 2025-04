قس فلسطيني: اللامبالاة حيال ما يحدث في غزة خيانة للإنسانية- (فيديوهات)

بيت لحم: قال القس الفلسطيني منذر إسحاق، الجمعة، إن “اللامبالاة” حيال الإبادة الإسرائيلية في غزة تُعدّ “خيانة للإنسانية”، داعيا إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في القطاع.

جاء ذلك في رسالة وجهها القس إسحاق، عبر مقطع فيديو بثه على حسابه بمنصة “إكس”، من داخل كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال القس: “مرّت 440 يوما من القصف المستمر والتجويع في غزة، حيث قتل وجرح عشرات آلاف ونزحوا إلى الأبد”.

Christ is still in the Rubble. Munther Isaac full Christmas message – A Vigil of Sumud. From Bethlehem to the world pic.twitter.com/sy1WALzb04

— Munther Isaac منذر اسحق (@MuntherIsaac) December 20, 2024