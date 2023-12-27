قس فلسطيني: لن تعود الحياة لطبيعتها إلا بانتهاء “الإبادة الجماعية”

بيت لحم: قال القس منذر إسحاق، رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم بالضفة الغربية، إن الهجمات التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت “صراعا سياسيا وليس دينيا”، وإن “الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد انتهاء الإبادة الجماعية”.

وأوضح إسحاق في تصريح للأناضول الأربعاء، أن كلمته خلال حفل عيد الميلاد التي قال فيها “لو ولد السيد المسيح اليوم، لكان قد ولد تحت الركام” لاقت صدى في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن عظة عيد الميلاد كانت “رسالة موجهة تحديدا إلى الكنائس التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة، وللحكومات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار إسحاق إلى أن العديد من الزعماء الدينيين المسلمين واليهود اتصلوا به ودعموا مطالبه، مؤكدا أن “جميع الفلسطينيين يواجهون نفس الصعوبات في ظل الاحتلال”.

ولفت إسحاق أن الهجمات على رجال الدين المسيحيين والأماكن المقدسة في فلسطين تزايدت منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة في إسرائيل.

وأضاف” “الصراع في المنطقة صراع سياسي وليس ديني. نحن ضد استغلال أراضينا وضد الحركة الصهيونية وليس لدينا مشكلة مع اليهود”.

وذكر أن قرار إلغاء كنائس بيت لحم احتفالات عيد الميلاد اتخذ للمرة الأولى وأنه “لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية إلا بعد انتهاء الإبادة الجماعية”.

ووصف إسحاق موقف الحكومات الغربية تجاه التطورات في غزة بأنه “منافق”، مشيرا إلى أن قرار روسيا بقطع خط الكهرباء في أوكرانيا اعتبر “جريمة حرب”، لكن تصرف إسرائيل هو “دفاع عن النفس!”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 من الشهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)