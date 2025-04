قس من “عتاة المسيحيين الصهاينة”.. محتجون يقاطعون خطاب السفير الأمريكي بإسرائيل في مجلس الشيوخ ـ (فيديوهات)

واشنطن: قاطع محتجون مؤيدون لفلسطين خطاب مايك هاكابي سفير واشنطن في إسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي قبيل موافقة المجلس على تعيينه.

وأفاد مراسل الأناضول أن محتجين قاطعوا كلمة هاكابي 4 مرات في مجلس الشيوخ، الأربعاء.

ففي الجملة الأولى من خطابه، واجه هاكابي احتجاجا من امرأة كانت تحمل لافتة قماشية سوداء وقالت إنها يهودية، ليخرجها 3 من رجال الشرطة من القاعة.

وردد ناشطون يهود أمريكيون كانوا في القاعة هتافات من قبيل: “اليهود يقولون لا” و”فلسطين حرة”، وقالوا إن هكابي “يستغل المسيحية بشكل خاطئ لتبرير التطهير العرقي”.

من جانبه، طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش بإخراج المحتجين الذين قاطعوا الخطاب مرارا وتكرارا من القاعة.

ويُعرف هاكابي، البالغ من العمر 69 عاما، وهو حاكم سابق لولاية أركنساس، بأنه من المؤيدين المتحمسين لإسرائيل وينتمي إلى الجناح الإنجيلي في الحزب الجمهوري. وقبل دخوله معترك السياسة اشتهر كقس من عتاة “المسيحيين الصهاينة” الداعمين لإسرائيل.

وتمت الموافقة على تعيينه بأغلبية 53 مؤيدا مقابل 46 معارضا في مجلس الشيوخ.

ووقع ترامب قرار تتصيبه لاحقا.

Grateful to a great @realDonaldTrump and look forward to serving! https://t.co/VnmuueYKLF

— Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) April 9, 2025