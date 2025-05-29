1

إبليس

لا ترجموا إبليس بعد اليوم ظلما

إن ابليس استقالْ

لا بل تعفف وانجلى

وصار محبوب الخصالٔ

ترك الوظيفة للمطبع

تاركا ساح النزال

2

مورفين

مررت كعادتي

من تحت شرفة حزني

أشنف أذني

بالاستماع لفراخ همومي

دلكت عضلة القلب

بمورفين صبري

وسرت وحيدا على رصيف التغاضي

3

بركان

إلق بنفسك من نافذة الثقة المطلقة

بأرض الشك

كل الدنيا تترنح

وتميد الأرض دون خلاص ونهاية

هذا زمن منحوت من حجر اللؤم

وصوان النكران

ما عدت أميز ما بين الإنسان

وما بين الحيوان

لا تطلق نيران قناعاتك نحو أحد

فارغة كل رصاصاتك

مجحفة جدا

ابتلت بل نقعت في ماء الظن بكل بلد

للغفران صكوك شتى

وقعها بحوافر ظنك

اطرق كل الأبواب بلا استئذان

وانزع روح هوية أرضك

من قلب البركان

شاعر من فلسطين