قصر باكنغهام: الأميرة آن أصيبت بارتجاج في المخ

لندن: أعلن قصر باكنغهام، الاثنين، أن الأميرة البريطانية آن أصيبت بجروح طفيفة وارتجاج في المخ بعد تعرضها لحادث.

وقال القصر في بيان إن “الأميرة آن دخلت المستشفى بعد حادث وقع في منزلها في مقاطعة غلوسترشير جنوب غرب إنكلترا مساء الأحد”.

وأضاف البيان أن “شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) لا تزال في مستشفى ساوث ميد بمدينة بريستول البريطانية كإجراء احترازي للمراقبة، ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع”.

وفيما لا زال سبب الإصابة غير مؤكد، يسود الاعتقاد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس وارتجاج في المخ بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن “الملك تشارلز الثالث بقي على اطلاع، وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال تمنياته الطيبة للأميرة من أجل الشفاء العاجل”.

والأميرة آن هي الطفلة الثانية والابنة الوحيدة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.

وبحسب التقارير، كان من المتوقع أن تبدأ زيارة إلى كندا نهاية الأسبوع الجاري.

(الأناضول)





