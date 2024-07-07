قصص مفقودي الحرب.. الأهالي يرفضون التسليم بسقوطهم ضحايا ويلصقون صورهم في الشوارع ويأملون بلقاء قريب

غزة- “القدس العربي”:

لم يفقد الكثير من سكان قطاع غزة الأمل في لقاء أفراد من عوائلهم، فُقدوا إما منذ اليوم الأول للحرب، أو خلال الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر. وفي حين يعتقد مواطنون أن أبناء أسرهم معتقلون وتخفي سلطات الاحتلال معلومات عنهم، يحدو آخرين أمل كبير في أن أفراد أسرهم وبينهم كبار سن أو أطفال، تاهوا ولم يتمكنوا من الوصول إليهم، بسبب إما ظروف النزوح والتشتت وتقسيم القطاع بين شمال وجنوب، أو بسبب عدم قدرة هؤلاء المفقودين على الوصول إلى أقاربهم.

رفض فكرة الموت

وفق آخر إحصائية ذكرها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، فإن هناك عشرة آلاف مفقود في القطاع منذ بدء الحرب.

ورغم أن الغالبية من هؤلاء يعدون من ضمن الضحايا، حيث قضوا تحت ركام المنازل المدمرة، وفي طرقات وأماكن قريبة من مناطق العمليات العسكرية، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم. إلا أن هناك من بين أهالي وأصدقاء الضحايا، يرفضون الاستسلام لفكرة فقدانهم، خاصة أولئك الذين لم يسجل أن فقدانهم اقترن بقصف منزل أو مكان إقامتهم الأخير.

ومن ضمن هؤلاء، زملاء الصحافييْن نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذين فُقدا في اليوم الأول للحرب، وقد سجل آخر مكان لتواجدهم قرب معبر بيت حانون “إيرز” شمالي قطاع غزة، ورغم أن هناك مؤشرات ومعلومات قوية على وجودهم بين مَن اعتقلتهم جيش الاحتلال، إلا أن محكمة الاحتلال العليا، رفضت استئنافاً للكشف عن مصير هذين الصحافيين.

وفي وقت سابق، تحدث سهيل الوحيدي والد الصحافي نضال، وقال إن آخر اتصال بنجله الذي فارقه عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأول للحرب، كان في تمام الساعة العاشرة من ذات اليوم، حيث انقطع بعدها الاتصال به.

ويقول والده إن “الجميع يسأل عن نضال، إيش مصيره وإيش بتعرف عنه”، ويضيف: “الجواب النهائي أنه حي يرزق”.

خرج ولم يعد

ومن بين مَن انقطعت اتصالاتهم بأبنائهم، كان الحاج أبو أحمد من وسط قطاع غزة، وقال لـ”القدس العربي”، إنه لم يعرف مصير شقيقه في الثلاثينات من العمر في اليوم الأول من الحرب، حين ذهب إلى مكان قريب من الحدود يشاهد كغيره من السكان المشهد.

ويقول إن مَن كانوا برفقة شقيقه من الجيران عادوا، وأخبروه أنهم فرّوا حين وصلت إلى مكان وجودهم قوة إسرائيلية كانت تطلق النار بشكل عشوائي، لكنه يقول إن مَن تواجدوا في المكان بعد ساعة من حادثة إطلاق النار ووصول القوة الإسرائيلية، لم يعثروا على شقيقه من بين المصابين أو الشهداء.

ولا يزال هذا الرجل يضع آمالا كبيرة على أن شقيقه لا يزال من ضمن المعتقلين الذين يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم.

وحاله كحال جمعة عليان من وسط قطاع غزة الذي فقد نجله أيضا في اليوم الأول من الحرب، حين ذهب برفقة بعض أصدقائه لإحدى المناطق الحدودية يشاهد ما يجري هناك. وقال إن أحدا لم يؤكد مصير نجله، وإنه تواصل مع محامين داخل مناطق الـ48، من أجل معرفة مصير نجله إن كان معتقلا، غير أن سلطات الاحتلال لم تعطِ أي رد.

ولا يزال هذا الرجل وأسرته يشعرون بأن نجلهم على قيد الحياة، وأنه لربما أصيب في ذلك المكان، وجرى إخفاؤه بعد اعتقاله من قبل جيش الاحتلال، ويقول هذا الرجل إنه في كل يوم ينظر كثيرا إلى صورة نجله الشاب الموجودة على هاتفه النقال.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال لجأت إلى اعتقال العديد من الفلسطينيين بموجب قانون “احتجاز المقاتلين غير الشرعيين” الإسرائيلي.

وهذا القانون يسمح للجيش باعتقال مشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون محاكمة أو تمثيل قانوني ومن دون إجراءات الحماية الممنوحة للأسرى.

واعتقلت قوات الاحتلال الآلاف من سكان غزة، وكان من بينهم أطفال ونساء ورجال وكبار في السن، وتخفي اعتقال الكثير منهم، وقد اضطرت سلطات الاحتلال إلى إطلاق المئات منهم، لعدم وجود أي إدانات ضدهم.

وكان آخرون ممن تفرقوا عن عوائلهم بسبب النزوح القسري، عاشوا ظروفا صعبة، وعانت الكثير من الأسر لفترة طويلة، حتى عرفت مصير أقاربها في شمال القطاع، والذي كانوا يكابدون مشقة العيش خلال العملية البرية الأولى في شمال القطاع، التي بدأت في نهايات شهر أكتوبر من العام الماضي.

ولا يزال بعض من هؤلاء يجهل مصير أسرته في الشمال، أو بعضا من أفرادها، الذين فقدت آثارهم ولم يعد يعرف عنهم أخبار.

صور في الشوارع

مؤخرا، لجأ عدد من سكان قطاع غزة، الذين يرفضون الاستسلام لفكرة الفقد، والذين انقطعت اتصالاتهم بأبنائهم أو أحد أفراد أسرهم إلى وضع صور لهم، وبيانات اتصال وآخر المعلومات عن الأماكن التي تواجدوا فيها، على أمل أن تسهل عملية الاستدلال عليهم من قبل من يرون هذه الإعلانات المنتشرة في الشوارع وبين خيام النزوح.

ويعتمد الأهالي على حركة التنقل والنزوح المستمرة للسكان، والتي يمكن خلالها مشاهدة المفقودين في “مراكز إيواء” أو في المشافي، وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها النازحون.

ولا تقطع هذه الأسر الأمل في أن يكون هؤلاء أحياء، ويرفضون حتى التفكير في أن يكونوا قد أصيبوا بسوء، رغم أن الأمر هذا يكون واردا وبنسبة عالية، بسبب الاستهدافات الدامية التي تنفذها قوات الاحتلال.

ومن بين هذه الأسر، الشاب عبد الله أبو القمصان، وهو رجل فقد طفله الصغير في الحرب، إذ لم يترك يوما إلا وجال فيه بين الشوارع وخيام النزوح، بحثا عن طفله الصغير “فؤاد”.

وقصة هذا الرجل تبدأ حين تعرض منزله الكائن في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة لقصف إسرائيلي في الشهر الأول للحرب.

وفي تلك الغارة التي وقعت عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، تعرض الطفل فؤاد وعمره وقتها عام ونصف، وأفراد أسرته للإصابة، غير أن والده يؤكد أنه خرج وطفله بعد نصف ساعة من ذلك القصف من تحت الركام، بعد استشهاد والده ووالدته.

هذا الرجل الذي لجأ إلى وسط قطاع غزة، يؤكد أنه كان يحتضن طفله تحت الركام، وأن طفله خرج من تحت الركام وهو يعي ما حوله.

لكن عبد الله يقول إنه لم يعرف وقتها إلى أين جرى نقل طفله الصغير.

وظل هذا الأب يبحث عن طفله في ثلاجات الموتى، لكن دون أن يجد له أثرا، لكنه يقول إنه وجد تفاصيل في سجلات مشفى الشفاء، تتحدث عن طفل بمواصفات نجله الصغير، ومسجل على أنه طفل مجهول الهوية، ويوضح أن بيانات المشفى كانت تقول إن الطفل الذي وصل إليها كان يعاني من إصابات طفيفة، لكن هذا الرجل الذي لجأ مؤخرا إلى وضع صور طفله على جدران المنازل وأقمشة الخيام، يؤكد أنه لا يعلم حتى اللحظة شيئا عن طفله.

ولا تترك عوائل المفقودين وسيلة أو مكانا إلا وتوجهت إليه على أمل الوصول إلى معلومة تدلها عن المفقودين، وتركز هذه العوائل بالقدر الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ضجت بالكثير من صور المفقودين وتدوينات تدعو من لديه معلومة تقديمها للأهالي.

وحرصا من أهالي المفقودين على الوصول إلى جميع السكان، لجأوا إلى وضع صور ورقية لهم في الشوارع وبين الخيام.

وعلى غرار ما فعل عبد الله، وضعت عائلة أخرى صورة لطفلتها المفقودة، وألصقتها في عدة شوارع وسط قطاع غزة، وكتبت عليها “مفقودة”، وطالبت من يجدها الاتصال على رقم وضعته أسفل الصورة.

وفي مرات سابقة تمكنت عدد من العوائل من إيجاد أبنائها المفقودين بعد نشر صورهم في الشوارع وعلى مواقع التواصل، فيما كانت أسر أخرى تعلن عن عثورها على أطفال ضلوا الطريق، عند فرارهم مع عوائلهم من مناطق العمليات العسكرية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تأكيدها أن هناك ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم.