سياسة | عربي

قصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية على جنوب لبنان

منذ 22 دقيقة

دخان يتصاعد من إحدى قرى جنوب لبنان

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بيروت: تجدد القصف الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية، اليوم الأربعاء، على عدة مناطق في جنوب لبنان.

ووفق “الوكالة الوطنية للاعلام” الأربعاء، “تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي على منطقة اللبونة -الناقورة”، مشيرة إلى “تعرض أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي معادٍ”.

ولفتت إلى “تعرض أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا لقصف مدفعي معاد”، موضحة أن “العدو استهدف بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب أ)

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