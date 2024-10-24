قصف إسرائيلي بالمدفعية على مواقع عسكرية للنظام في القنيطرة جنوب سوريا

دمشق- “القدس العربي”:

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الخميس، بالمدفعية الثقيلة المتمركزة في تل الفرس “تل الجلع” في مرتفعات الجولان المحتل، مناطق زراعية في ريف القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مصدر من المنطقة لـ”القدس العربي” إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في “تل الجلع” استهدفت الأراضي الزراعية في “منطقة السهام” في قرية الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، بأربع قذائف من المدفعية الثقيلة.

وبحسب المصدر، فإن “منطقة السهام” المستهدفة هي عبارة عن أراضي زراعية تشهد تحركات عسكرية لمجموعات من “حزب الله” اللبناني.

وقال إن المنطقة تضم عددا كبيرا من مداجن الدجاج، وتبعد أقل من كيلو متر واحد عن التجمعات السكنية في القرية.

وكانت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت فجر الخميس، مبنى سكنيا في حي كفرسوسة بدمشق قرب دوار الكارلتون، ما أسفر عن سقوط قتيل، فيما استهدفت موقعا عسكريا في منطقة القصير بمدينة حمص، وسط سوريا.

مصدر عسكري مطلع قال لـ”القدس العربي” إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف فجر الخميس، كتيبة الرادار في قرية شنشار قرب مدينة القصير من الجهة الشرقية، بريف حمص، حيث قتل عسكري وجرح 6 عناصر آخرين.

والهدف “قصف منظومة الرادار التي ترصد الطيران الإسرائيلي، منذ لحظة إقلاعه”.

وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” أفادت بسماع دويّ انفجارات في سماء العاصمة، بعدما استهدفت إسرائيل مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بوسط دمشق.

وفي وقت لاحق، نقلت “سانا” عن مصدر عسكري في جيش النظام السوري قوله “عند الساعة 03:40 من فجر اليوم (الخميس)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً نقطتين في حي كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص، ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية”.

وأفادت، بأنّ “عدوانا إسرائيليا” استهدف مبنى سكنيا في حي كفرسوسة بدمشق، في قصف قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّه خلّف “خسائر بشرية”.

وبحسب مصادر محلية، قتل عسكري وأصيب 7 آخرين بجروح جراء القصف الإسرائيلي على دمشق.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن فجر الخميس، غارات جوية استهدفت ساحة مبنى حكومي بالقرب من محطة وقود عسكرية في حي كفرسوسة في العاصمة دمشق، حيث سمع دوي انفجارين عنيفين، وأدت الغارات لمقتل شخص مجهول الهوية وإصابة 3 آخرين بجراح، كما أدت إلى اشتعال النيران في المكان المستهدف تزامناً مع توجه سيارات الإسعاف للمكان لنقل الجرحى.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت شاحنة قرب حاجز لقوات النظام على طريق في ريف القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، مما أدى لمقتل عنصر من قوات النظام وإصابة 4 آخرين بجراح.

ولم تنطلق الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للغارات الجوية في العاصمة دمشق، ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي العنيف على الأراضي السورية براً وجواً.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 121 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 99 منها جوية و22 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 201 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 261 من العسكريين بالإضافة لإصابة 188 آخرين منهم بجراح متفاوتة.