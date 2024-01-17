قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى “ناصر” واشتباكات شمال قطاع غزة وجنوبه

غزة: استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بين الأعنف منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة قرب مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوب).

وأفاد شهود عيان بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات ضمن الأعنف منذ بداية الحرب، استهدفت أحياء تل الهوى والرمال والشجاعية والتفاح والكرامة في مدينة غزة استهدفت منازل وأراضي فارغة.

وذكر الشهود أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وفي الوقت ذاته اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية في محور شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مناطق الاشتباكات بعشرات القذائف فيما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في تلك المناطق، وفق ما ذكر شهود عيان ومصادر محلية.

وفي مناطق جنوبي القطاع، قصف الجيش الإسرائيلي بشكل كثيف المناطق المحيطة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وقال شهود عيان إن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفت منطقتي بطن السمين وقيزان رشوان وأحياء أخرى كلها قريبة من مجمع ناصر الطبي وسط خان يونس.

وذكروا أن القصف استهدف منازل لعائلات صافي وحمدان ومحيسن وبارود، وأراضي وطرقات، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وبالتزامن مع ذلك اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش ومقاتلي المقاومة الفلسطينية في عدد من الطرقات المؤدية إلى مجمع ناصر الطبي، طوال ساعات الليل قبل أن تهدأ حدتها بساعات الصباح الأولى، حسب مصادر محلية.

(الأناضول)