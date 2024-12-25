غزة.. استشهاد 24 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيمة نزوح- (فيديوهات)

غزة: استشهد 24 فلسطينيا بينهم سيدة حامل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيمة نزوح في مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان بأن سيدة فلسطينية حامل استشهدت في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بمحيط مدرسة يافا في مدينة غزة.

وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مبان ومربعات سكنية في مناطق جنوب شرق مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية لليوم الـ82 على التوالي، بحق نحو 80 ألف فلسطيني رفضوا النزوح منها وسط تكثيف عمليات نسف المباني والمربعات السكنية.

وقال شهود عيان، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا النزلة.

وأوضحوا أن المقاتلات الإسرائيلية كثفت من غاراتها على منازل الفلسطينيين خاصة بمنطقة “العلمي” في مخيم جباليا.

🚨محدث | ارتقى 8 شهداء جراء قصف عمارة سكنية لعائلة الفحام “أبو وردة” في منطقة النزلة غرب جباليا، بينما نجا الطفل الوحيد من الاستهداف. pic.twitter.com/jzoGkjUcmO — فلسطين أون لايـن (@F24online) December 24, 2024

وذكروا أن آليات الجيش تواصل حصارها لمستشفيات شمال قطاع غزة الثلاثة (العودة، الإندونيسي، كمال عدوان)، وتطلق النار بكثافة باتجاه بوابتها ومبانيها.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف ونسف وتفجير المباني السكنية المحيطة بالمستشفيات الثلاثة. وأشاروا إلى نسف لمبانٍ سكنية في محيط مستشفى “كمال عدوان” بمشروع بيت لاهيا، وسط قصف مدفعي في محيطه وإطلاق نار بين الحين والآخر.

وشملت عمليات نسف المباني محيط دوار الشيخ زايد جنوب شرق مدينة بيت لاهيا، ومحيط دوار التعليم شرق مدينة بيت لاهيا، ومحيط أبراج العودة وفي داخل عزبة بيت حانون، ومحيط نادي جباليا النزلة، وفق الشهود.

كما قال مستشفى العودة الأهلي في منطقة “تل الزعتر”، إن جيش الاحتلال فجر للمرة الثانية على التوالي “روبوت بجوار المشفى شمال القطاع”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد فلسطينيان (رجل وزوجته) وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة الإفرنجي بمخيم النصيرات، بحسب مسعفين.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى” بمقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء قصف طائرة إسرائيلية منزلًا لعائلة “المنيراوي” في دير البلح.

وقال شهود عيان إنّ سلاح البحرية الإسرائيلي قصف شواطئ شمال غرب مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار وقذائف مدفعية شمال غرب المخيم.

أما في محافظة خان يونس جنوب القطاع، فقال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه انتشلت “شهيدين ومصابين إثر استهداف خيمة نازحين عند دوار جميل وادي بمنطقة حمد غرب خان يونس”.

مشاهد من قصف خيمة تؤوي نازحين لعائلة معروف جنوب مدينة حمد السكنية شمال خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/xUZDYB7xCP — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) December 25, 2024

فيما قال مصدر طبي إن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرين في قصف منزل استهدفه الجيش الإسرائيلي بمحيط مركز شرطة معن.

سيدة ترتجف خوفًا على أطفالها بعد إصابتهم في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/kp1LLbOpdO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 24, 2024

وأضافت المصادر ذاتها أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة “الفرا” في حي المنارة جنوب خان يونس.

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق خان يونس قصفت المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبا، بينما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة شمال غربي المدينة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)