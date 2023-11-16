قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة- (فيديو وصور)

غزة: استهدف قصف إسرائيلي، مساء الخميس، مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق إعلام فلسطيني حكومي.

ووصف “تلفزيون فلسطين” (حكومي) بحسابه على “تلغرام” القصف الإسرائيلي بأنه “مجزرة جديدة للاحتلال” في مخيم جباليا، شمال القطاع.

وأظهر مقطع مصور من موقع القصف محاولات انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف.

صور حصرية لمجزرة مخيم جباليا قبل قليل

يا رب الجبر والصبر pic.twitter.com/YNOJIUx7Jm — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 16, 2023

وذكر التلفزيون أن “الاحتلال (الإسرائيلي) قصف مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقصف منازل بجانب المطعم السوري لعائلات أبو القمصان وأبو داير وأبو دان والشيخ والعسلي”.

رسالة ناج من قصف الاحتلال على مربع سكني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/dOWAKF5ALN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 16, 2023

وكان مخيم جباليا، على مدى الأيام الماضية، في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي حيث تشتد المعارك مع مقاتلي حركة “حماس” على هذا المحور من التوغل البري، شمال القطاع.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مركز إيواء بمخيم جباليا.

وكان الجيش الإسرائيلي ارتكب نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي “مجزرة” في مخيم جباليا، بقصفه مربعا سكنيا مكتظا راح ضحيته نحو 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال، وفق بيانات رسمية.

ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

(الأناضول)