الغارات الإسرائيلية تتسبب في تضرر مستشفى لبناني وتوقف العمل في آخريَن

بيروت-“القدس العربي”:

باتت الغارات الإسرائيلية تقع على مقربة من بعض المستشفيات سواء في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية.

وقد تسببت الغارة الإسرائيلية العنيفة ليل الخميس على منطقة الحدث في تضرر مستشفى “سانت تيريز” التي أصدرت ادارتها الطبية بياناً جاء فيه: “في سياق الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان استهدف الطيران الاسرائيلي محيط مركز STMC بغارات عنيفة الحقت اضراراً جسيمة بمبنى المركز الطبي وكافة المعدات والتجهيزات الطبية المتطورة في قسم الاشعة وغرف العمليات كما في المبنى المخصص لسكن راهبات القديسة تريزا، الامر الذي أدى إلى وقف الخدمات الاستشفائية في المستشفى وبات يتطلب عملية تأهيل شامل لمختلف اجزائه”.

وأضاف البيان “ان هذا الصرح الطبي الاستشفائي العريق مخصص لخدمة كل مواطن لبناني على اختلاف انتمائه الطائفي او السياسي منذ اكثر من 70 عاماً وان استهداف طواقمه الطبية والتمريضية والمرضى الموجودين فيه يتناقض وكافة المواثيق الدولية”، وناشدت إدارة المركز الطبي “الحكومة اللبنانية وسائر الجهات الدولية الدعم لاستمرارية هذا الصرح الطبي الوطني العريق”.

بدوره، وبعد سقوط 4 شهداء من الهيئة الصحية الاسلامية في غارة قرب مستشفى مرجعيون الحكومي، أوضح مدير المستشفى مؤنس كلاكش مدير مستشفى مرجعيون الحكومي “أن ضربة إسرائيلية وقعت على بعد نحو خمسة أمتار من مدخل المستشفى”، وأعلن “أن الطاقم الطبي قرّر إخلاء المستشفى مؤقتاً”، موضحاً أنه “لم يُصب أحد من الطاقم الطبي، لكننا قررنا الإخلاء مؤقتاً لحين استجلاء الوضع الأمني”.

كذلك، أعلنت ادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي اخلاء المستشفى ووقف العمل في كافة اقسامه، وذكرت في بيان “بعد مرور عام على بدء العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، مع ما رافقه من اعتداءات واستهدافات غادرة من قبل العدو طالت المستشفى والعاملين فيه، بالاضافة إلى استخدامهم للفوسفور الابيض المحرم دولياً، وبعد اشتداد الحصار على القرى الامامية الحدودية في الجنوب، وقطع الطرق وخطوط الامداد للمستشفى، ومع صعوبة وصول الطواقم الطبية والتمريضية والادارية إليه، ومع انقطاع الكهرباء ومادة المازوت والادوية والمستلزمات الطبية والغذاء والمياه، فإننا نعلن آسفين عن اخلاء مستشفى ميس الجبل الحكومي ووقف العمل في كافة اقسامه”.