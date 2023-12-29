قصف إسرائيلي متواصل على غزة ووفد من حماس في القاهرة لمحادثات حول وقف النار- (فيديوهات)

غزة: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة قصفه المركّز على جنوب قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي بحسب الأمم المتحدة، فيما يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة للبحث في وقف لإطلاق النار طرحته مصر.

وكانت أعمدة دخان لا تزال تتصاعد عند الفجر فوق مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الصغير المحاصر التي لجأ إليها العديد من سكان قطاع غزة هربا من المعارك والقصف، والتي تعرّضت مجددا للقصف الليلة الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 21507، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس نشرت الجمعة. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر ذاته، 187 شخصا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

بين كومة أنقاض في رفح الحدودية مع مصر، كان عدد من الأشخاص يبحثون عن ناجين بعد قصف إسرائيلي. وقال تيسير أبو العيش “كنا جالسين بهدوء (في المنزل). فجأة سمعنا انفجارا قويا وبدأ حطام يتساقط علينا”، مضيفا “دُمّرت الشقة، دُمّرت بالكامل. كانت بناتي يصرخن. هناك كثير من الضحايا (…) نحاول إخراج الجيران من تحت الأنقاض”.

ويظهر مقطع فيديو سكانا يهرعون خلال الليل إلى مستشفى في رفح حاملين جرحى بينهم رجال ونساء وأطفال بعضهم برفقة أقرباء يبكون، فيما نقل مصابون على حمّالات قبل تمديدهم على الأرض أمام المستشفى حيث انهمك ممرضون حولهم.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن الحركة هجوما غير مسبوق داخل أراضي الدولة العبرية أوقع نحو 1140 قتيلا غالبيتهم مدنيون، استنادا إلى أرقام الاحتلال الرسمية. كما اقتيد خلال الهجوم نحو 250 أسيرا إلى قطاع غزة، لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق جيش الاحتلال.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذاك قصفا مكثفا على القطاع المحاصر، وباشرت عمليات برية في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل 168 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم البري، بحسب جيش الاحتلال.

(وكالات)