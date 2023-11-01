قصف إسرائيلي مكثف يستهدف حي تل الهوا جنوب غرب غزة

غزة: استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، ليلة الأربعاء/ الخميس ، حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ حي تل الهوا بشكل عنيف، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عشرات القذائف، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأشارت إلى أن مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ما ينذر باستشهاد أعداد أكبر من المواطنين الجرحى، ومن تحت الأنقاض.

واستشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي طال منزل في مخيم جباليا.

وأفادت مصادر محلية، بوصول عشرات الشهداء والإصابات لمستشفيات الشمال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل عائلة عنبر في شارع الهوجا بمخيم جباليا.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، بعدة غارات.

وأصيب العديد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في غزة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8805 بينهم 3650 طفلا، و2252 امرأة.

(وكالات)