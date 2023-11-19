سياسة | عربي | فلسطين

قصف إسرائيلي يتسبب في انقطاع خدمة الهواتف النقالة في جنوب لبنان

19 - نوفمبر - 2023

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بيروت: أعلنت شركة “ألفا” لتشغل شبكات الهاتف النقال في لبنان، الأحد،  تعرض إحدى محطاتها لقصف إسرائيلي في قضاء مرجعيون ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن مناطق جنوبية.

وقالت شركة “ألفا”،  في بيان صحافي أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”: “تعرّضت محطة محيبيب الرئيسية في قضاء مرجعيون إلى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي تعرّضت له”.

وأضافت أن “هذه المحطة تغذّي بدورها محطات ألفا في ميس الجبل والدبية وحيان وحولا ومركبا، مما أدى إلى تعطّل المحطات الستة وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات”.

ولفتت إلى أنها “تبقى على تنسيق كامل مع الجيش من أجل إيجاد الظرف المناسب لإصلاح محطة محيبيب، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع عند الحدود”.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة  للمقاومة الإسلامية في لبنان بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عملية “طوفان الأقصى”.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 19, 2023 الساعة 1:00 م

    ألا إن حزب الله هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد،. وعصابة الشرذمة التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين، ستطرد من الشرق الأوسط التعيس يا بئيس شر طردة على يد أحرار العالم العربي والإسلامي من المحيط إلى الخليج 🇵🇸✌️🔥👿🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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