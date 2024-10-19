سياسة | عربي

قصف إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديو)

19 - أكتوبر - 2024

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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بيروت: استهدفت غارتان إسرائيليتان الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم السبت، كما أفاد مصدر أمني، بعد أقل من ساعة على إصدار جيش  الاحتلال إنذارا جديدا بالإخلاء لسكان المنطقة.

وقال المصدر الأمني إن “غارتين إسرائيليتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت”، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جهتها، عن غارة إسرائيلية “استهدفت منطقة حارة حريك” في الضاحية. وأظهرت لقطات الدخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد أصدر جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم، إنذارا جديدا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، في إنذار يسبق في العادة غارة ستستهدف هذه المنطقة.

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: “إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها” الجيش قريبا.

بدورها، ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “أربعة شهداء  سقطوا في غارة على شقة سكنية في بلدة بعلول في البقاع الغربي، بينهم رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا وعدد من الجرحى”.

وأضافت الوكالة: “لا يزال العمل جاريا بحثا عن مفقودين تحت الركام”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 4:57 م

    الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🚀

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