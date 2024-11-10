قصف إسرائيلي يستهدف بعلبك.. عقب غارة “نادرة” شمال بيروت

بعد يوم من غارات إسرائيلية استهدفت قرية الكنيسة بالقرب من بعلبك. في 10 نوفمبر 2024. ا ف ب

بيروت: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد، غارة على منزل في مدينة بعلبك بشرق لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، من دون أن يسبقها إنذار بالإخلاء.

وأوردت الوكالة أن “الطيران المعادي شنّ غارة على منزل في حي آل اللقيس في مدينة بعلبك”.

وفي وقت سابق، أشارت الوكالة الوطنية إلى غارة إسرائيلية نادرة شمال بيروت، طاولت تحديدًا بلدة علمات، ذات الغالبية الشيعية، في قضاء جبيل، ذي الغالبية المسيحية.

وشنّت إسرائيل، منتصف ليل السبت-الأحد، وصباح الأحد، سلسلة غارات على قرى وبلدات في جنوب وشرق لبنان، بحسب المصدر نفسه.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية، السبت، عن استشهاد 20 شخصًا في شرق لبنان، و13 آخرين في جنوبه، بحسب حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

وبعد عام من فتح “حزب الله” اللبناني جبهة عبر الحدود إسنادًا لحليفته حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة، كثّفت الدولة العبرية، في 23 أيلول/سبتمبر، غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلنت، في 30 منه، بدء عمليات برية “محدودة”.

وقضى أكثر من 3110 أشخاص، وفق وزارة الصحة، منذ بدء “حزب الله” تبادل القصف مع إسرائيل، قبل أكثر من عام.

(أ ف ب)