قصف إسرائيلي يستهدف خزان مياه عموميا شرق رفح- (صور وفيديوهات)

غزة: شن الطيران الإسرائيلي فجر الأربعاء، غارات على عدة مواقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب ما أفادت قناة الأقصى على منصة تلغرام فإن “الجيش الإسرائيلي قصف خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح، كما قصف خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح”.

ووفق القناة تم استهداف مدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، كما تم قصف مسجد وسط حي الصبرة المكتظ بالسكان.

وحسب شهود عيان فقد اندلع حريق بمراكب للصيادين على شاطئ بحر رفح بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي.

حتى المراكب على البحر لم تسلم من استهداف العدو

يقاتل الناس في أرزاقهم ويسرق أرواحهم

قصف الاحتلال صباح اليوم 14 مركبًا للصيد في ميناء الصيادين على شاطئ رفح وتركها تتفحم pic.twitter.com/NaGqX28yll — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) November 4, 2023

واستهدف الجيش ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة وهي مصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان، كما تم استهداف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة.

زوارق وطائرات الاحتلال تدمر نحو 14 قارب صيد جراء قصفها ميناء الصيادين التابع لبلدية رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/tEc8CwEA6K — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 4, 2023

🚨🚨 #متابعات

قصف إسرائيلي يستهدف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى #الوفاء بغزة ويخرجه عن الخدمة جيش الاحتلال يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة وهي مصدر #الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان قصف إسرائيلي يستهدف خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق #رفح جنوبي قطاع #غزة pic.twitter.com/IrnZE10yEE — شبكة إيجاز (@ejaznetwork) November 4, 2023

(الأناضول)