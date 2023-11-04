سياسة | عربي | فلسطين

قصف إسرائيلي يستهدف خزان مياه عموميا شرق رفح- (صور وفيديوهات)

منذ 60 دقيقة

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غزة: شن الطيران الإسرائيلي فجر الأربعاء، غارات على عدة مواقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب ما أفادت قناة الأقصى على منصة تلغرام فإن “الجيش الإسرائيلي قصف خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح، كما قصف خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح”.

ووفق القناة تم استهداف مدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، كما تم قصف مسجد وسط حي الصبرة المكتظ بالسكان.

وحسب شهود عيان فقد اندلع حريق بمراكب للصيادين على شاطئ بحر رفح بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي.

واستهدف الجيش ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة وهي مصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان، كما تم استهداف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة.

(الأناضول)

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  1. يقول عدنان مدني:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 8:06 ص

    ماذا تنتظر مصر
    بعد كل هذا ؟
    الاعتداء على مصر وارد

    رد

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