قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا يقيم فيه 60 فلسطينيا وسط غزة

غزة: استهدف قصف نفذته المقاتلات الإسرائيلية، فجر الاثنين، مبنى سكنيا وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بصفوف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مبنى مدنيا في منطقة الزوايدة غرب مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول، إن المبنى المستهدف “مكون من 5 طوابق، وكان يقيم فيه نحو 60 فلسطينيا بينهم نازحين من مدينة غزة، ما تسبب بارتفاع أعداد الضحايا بداخله”.

وذكر الشهود، أن المنزل تم تدميره بشكل كامل وعملت أطقم “الدفاع المدني” لساعات طويلة من أجل انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأنه تم نقل ضحايا القصف إلى مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح، وسط القطاع، وفق المصدر ذاته، لافتة إلى أنه من بين الشهداء والجرحى، نساء وأطفال.

يأتي ذلك فيما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية خلال الليلة الماضية عددا من المنازل في منطقة “البصة” بمخيم دير البلح للاجئين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، حسبما أفاد مسعفون لمراسل الأناضول.

كما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية شاطئ مدينة دير البلح بشكل كثيف الليلة الماضية وفي ساعات الصباح الأولى، في الوقت الذي استهدفت فيه الآليات المدفعية المناطق الشرقية للمدينة بوابل من القذائف.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بـ”استشهاد 6 مواطنين معظمهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان” بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما “استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، وفق “وفا”.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى سلسلة غارات عنيفة للطيران الإسرائيلي استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، ومخيم المغازي (وسط)، وحي الشجاعية ومخيم جباليا (شمال) قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)