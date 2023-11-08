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قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق وتسعة قتلى في غارة أمريكية على منشأة عسكرية في دير الزور بسوريا – (فيديو)

منذ 11 دقيقة

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دمشق: تعرض مبنى للاستهداف بقصف صاروخي إسرائيلي على مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أدى لسماع دوي انفجارات.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن “إسرائيل تشن غارة جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا”.

وقالت “الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة دمشق”.

وفي سياق متصل،  سقط تسعة قتلى في غارة جوية أمريكية استهدفت الأربعاء في مدينة دير الزور في شرق سوريا منشأة عسكرية مرتبطة بإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قُتلوا في غارات أمريكية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة” في مدينة دير الزور.

(وكالات)

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  1. يقول المعلاقي:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 9:10 م

    الجبان الاسد لا يرد على القصف الاسرائيلي مندو زمان…والمطبعين يريدون تدمر سوريا مرحبا

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  2. يقول عابر سبيل:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 9:12 م

    قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية، في الوقت الذي يدس فيه أبو البراميل رأسه في التراب كي لا يرى ولا يسمع شيئا، وفي النهاية يكتفي بقصف إدلب !!

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  3. يقول خالد:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 9:14 م

    سبحان الله!! الجيش السوري و أسلحته مخصصة بشكل حصري لقتل و تشريد الشعب السوري المظلوم. دائما يقوم الصهاينة بمهاجمة سوريا وقتما شاؤوا لكن للأسف الشديد لم نسمع أبدا عن ربع رد فعل من طرف النظام السوري و جيشه الخونة.

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  4. يقول نصرالدين:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 9:17 م

    ان شاء الله سوريا تردع الحثالة بضربة مزلزله لان الكيان لا يعترف الا بالرد العسكري المؤثر

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  5. يقول عبد الله:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 9:34 م

    يا عيني عن النخوة و هاي الجملة ( الدفاعات الجوية ترد ) لهاد الحد اصبحتو صغار و ادلاء بئس القوم

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  6. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 10:56 م

    النعامة إبن المقبور الاسد..الذي هادن الصهايينة و هو الذي كان يملك ترسانة عسكرية يحرر بها أرضه و عرضه في الجولان ..و في غير الجولان..هؤولاء الجبناء إختاروا طوعا مهادنة العدو الصهيوني المجرم..حفاظا على كراسيهم التي سرقوها ذات يوم مثل اللصوص..هل كان يجرؤ هذا العدو الصهيوني على إقتراف ما يقترفه اليوم ضد شعوب هذه الامة ..لولا سياسات هؤولاء الحكام الجبناء العملاء الذين باعوا و أشتروا و تاجروا بقضيتنا الاولى ..قضية فلسطين..من لنا بهؤولاء الاعداء ..

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