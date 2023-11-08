قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق وتسعة قتلى في غارة أمريكية على منشأة عسكرية في دير الزور بسوريا – (فيديو)

دمشق: تعرض مبنى للاستهداف بقصف صاروخي إسرائيلي على مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أدى لسماع دوي انفجارات.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن “إسرائيل تشن غارة جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا”.

وقالت “الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة دمشق”.

ثلاثة انفجارات شوهدت في محيط السيدة زينب بشكل متتالي خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط دمشق قبل قليل#سوريا #إسرائيل pic.twitter.com/CeaiY889m3 — Nour Golan (@nourabohsn) November 8, 2023

وفي سياق متصل، سقط تسعة قتلى في غارة جوية أمريكية استهدفت الأربعاء في مدينة دير الزور في شرق سوريا منشأة عسكرية مرتبطة بإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قُتلوا في غارات أمريكية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة” في مدينة دير الزور.

(وكالات)