قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق- (فيديو وتدوينة)

دمشق: ذكر تلفزيون النظام الرسمي السوري اليوم الخميس أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية من الاحتلال الصهيوني تستهدف محيط العاصمة دمشق pic.twitter.com/XZELN8nLm5
— Arab-Military (@ashrafnsier) December 28, 2023
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وما زالت التحقيقات جارية للتأكد من طبيعتها.
مصدر عسكري : حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات. https://t.co/SYSElXGf6Q pic.twitter.com/y1Xkc7K7rv
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 28, 2023
التلفزيون السوري: العدوان الإسرائيلي يستهدف محيط #دمشق pic.twitter.com/j6ACI2XL2a
— يوسف سيرجو – Youssef Sergo (@Youss_ef_199) December 28, 2023
(رويترز)