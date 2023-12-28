سياسة | عربي | سوريا

قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق- (فيديو وتدوينة)

منذ 21 دقيقة

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دمشق: ذكر تلفزيون النظام الرسمي السوري اليوم الخميس أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وما زالت التحقيقات جارية للتأكد من طبيعتها.

(رويترز)

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