قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق- (فيديو وتدوينة)

دمشق: ذكر تلفزيون النظام الرسمي السوري اليوم الخميس أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وما زالت التحقيقات جارية للتأكد من طبيعتها.

مصدر عسكري : حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات. https://t.co/SYSElXGf6Q pic.twitter.com/y1Xkc7K7rv

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 28, 2023