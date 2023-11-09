قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

غزة: استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال في قطاع غزة “بشكل مباشر”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفه، بحسب ما نقلته “قناة الأقصى” التابعة لحركة “حماس” عبر تلغرام.

وأشارت القناة إلى اندلاع حرائق كبيرة في الطابق السفلي للمستشفى وعدد من مرافقه.

ولفتت إلى تعرض محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى الاستهداف مجددا بقصف إسرائيلي.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط المستشفى بشكل “مكثف”.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين” فيه.

والخميس، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وأنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء “العدوان” على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.

(الأناضول)