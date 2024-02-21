قصف إسرائيلي يستهدف مقرات قيادية سرية للحرس الثوري الإيراني ضمن المربع الأمني في كفرسوسة وقاعدة إيرانية في محيط دمشق

دمشق – «القدس العربي» : قصفت قوات الجو الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بموجة من الصواريخ أحد المباني التي تتوزع فيها مكاتب ومقرات قيادية سرية تابعة للحرس الثوري الإيراني ضِمن المربع الأمني في منطقة كفرسوسة وسط العاصمة السورية دمشق، تبعتها جولة ثانية من القصف الصاروخي الدقيق استهدف قاعدة إيرانية في مدينة الديماس في ريف دمشق.

مصدر عسكري مطلع قال في تصريح لـ “القدس العربي” إن الطيران الإسرائيلي نفذ قصفاً جراحياً شديد الدقة بأكثر من 4 صواريخ مقسمة على جولتين منطقة كفرسوسة وسط مدينة دمشق، ومدينة الديماس في محيط العاصمة، مستهدفاً مواقع ومقرات وقواعد عسكرية إيرانية.

وأضاف المصدر أن الجولة الأولى من القصف استهدفت موقعاً قرب المدرسة الإيرانية بثلاثة صواريخ دقيقة جداً سقطت على ثلاث شقق كانت فارغة، وأسفر القصف عن استشهاد عدد من المدنيين أحدهم عامل نظافة يعمل بجانب البناء.

وفي الغارة الثانية، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي قاعدة إيرانية قرب المطار الشراعي، وأسفر القصف عن مقتل ضابط مهندس برتبة ملازم.

وأفاد موقع “صوت العاصمة” المحلي، أن الشقق المستهدفة هي لقياديين لدى الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر إن “القصف لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي من جنرالات الحرس الثوري جراء الهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الشقق المستهدفة كانت مؤجرة لعائلات قياديين إيرانيين وجرى إفراغها قبل نهاية العام 2023 الفائت”.

وأوضح أنّ الهجوم استهدف شقتين، الأولى في الدور الرابع من المبنى وكانت مأهولة من قيادي إيراني ومرافقته خلال اليومين الماضيين، والأخرى في الدور الثاني وتستخدم كشقة مخصصة لإقامة عناصر الحراسة والضيوف بشكل مؤقت.

وأكد أنّ “كافة الأنباء المتداولة حول عملية اغتيال لجنرال إيراني أو استهداف اجتماع لقادة ميليشيات مرتبطة بطهران منفية، لافتة إلى أنّ المنطقة المحيطة بالمبنى لم تشهد أي وجود لعناصر أجنبية قبل الهجوم”.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في حصيلة لا تزال غير نهائية، وجميعهم من الجنسية السورية.

وسُبِق الهجوم الإسرائيلي بنشاط استطلاعي لطائرات تجسس ورصد إسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية، تركزّت على دمشق وريفها ومناطق وسط وجنوب سوريا وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية.

ووفقاً لمدير مركز جسور للدارسات الاستراتيجية محمد سرميني، فإن القصف بني على بحث استخباراتي إسرائيلي لتحرك قادة حزب الله والحرس الثوري والفصائل الفلسطينية المرتبطة بالمشروع الإيراني، واجتماعات هؤلاء القادة الأمنيين، وأماكن إقامتهم.

وقال: “القصف اليوم هو استمرار لأولويات جديدة فرضتها أحداث 7 أكتوبر على تل أبيب، فبالتوازي مع القصف العنيف والاجتياح البري الذي تتوسع فيه إسرائيل في غزة فإنها وسعت من عملياتها في لبنان، واستمرت بعملياتها في سوريا، لكن نوع الأهداف وطبيعتها بات مختلفاً، يُلاحَظ مثلاً أن قصف المطارات في سوريا توقف، وقصف المستودعات والثكنات العسكرية التي تستخدمها إيران تراجع بشكل كبير، في مقابل التركيز على استهداف القادة في مقراتهم وخلال اجتماعاتهم”.

ومنذ 7 أكتوبر حتى الآن استهدفت إسرائيل في سوريا ولبنان قادة من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله اللبناني ومن الفصائل الفلسطينية الحليفة لهما، وهؤلاء القادة جميعاً هم قادة الصف الأول والثاني في المشروع الإيراني، وهم قادة أمنيون وعسكريون يتمتعون بالقدرة على التخطيط، والقدرة العالية على إدارة التنسيق بين الجنسيات المختلفة للميليشيات والمجموعات المرتبطة بالمشروع الإيراني.

ونقل تلفزيون النظام السوري عن مصدر عسكري، أن شخصين قتلا وأصيب شخص ثالث بجروح جراء “العدوان” الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة السورية دمشق في وقت سابق الأربعاء.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضراراً بمبنى جرى استهدافه في حي كفرسوسة وببعض المباني المجاورة.

ونقل التلفزيون عن المصدر العسكري قوله: “حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق، وأسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة”.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” صوراً تظهر حريقاً مندلعاً في أحد طوابق مبنى سكني، إلى جانب تضرر طوابق أخرى في إحدى العمارات السكنية بمنطقة كفرسوسة.

وفي أول تعليق إيراني، قالت شبكة أخبار الطلاب الإيرانية شبه الرسمية، إن الهجوم الإسرائيلي على كفرسوسة، لم يسفر عن مقتل أي مواطنين أو مستشارين إيرانيين.

وضربت قوات الأمن السورية طوقاً أمنياً في المكان، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع.