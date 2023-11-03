سياسة | عربي | فلسطين

قصف إسرائيلي يودي بحياة 14 شخصاً أثناء نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها- (فيديو) 

منذ 16 دقيقة

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قطاع غزة: استشهد 14 فلسطينياً، على الأقل، الجمعة، في قصف إسرائيلي، أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في الفلسطينية في غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح للصحافيين: “الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين المدنيين، واستشهد 14 من المواطنين أطفال ونساء”.

وبحسب شهود عيان، وقع القصف على الطريق الساحلي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

(أ ف ب)

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