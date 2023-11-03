قصف إسرائيلي يودي بحياة 14 شخصاً أثناء نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها- (فيديو) 

قطاع غزة: استشهد 14 فلسطينياً، على الأقل، الجمعة، في قصف إسرائيلي، أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في الفلسطينية في غزة.

صور تظهر أشلاء شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي بغزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/IYTHCBAacQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2023

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح للصحافيين: “الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين المدنيين، واستشهد 14 من المواطنين أطفال ونساء”.

وبحسب شهود عيان، وقع القصف على الطريق الساحلي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

(أ ف ب)