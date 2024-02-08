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قصف جرحى في سيارة إسعاف بسوق مكتظ بالمدنيين في غزة- (فيديو)

منذ 35 دقيقة

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غزة: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق المدنيين والجرحى في غزة، حيث قصفت طائرة حربية سيارة إسعاف كانت تقل العديد من المصابين وهي تتحرك باتجاه مجمع الشفاء الطبي في سوق مكتظ بالمدنيين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف سيارة الإسعاف وهي تتعرض للقصف الهمجي وسط الآلاف من المدنيين.

وفي سياق متصل، أجلت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، 60 شخصا منهم جرحى وحالات إنسانية كانوا عالقين في محافظتي غزة والشمال.
وذكرت الجمعية، في بيان مقتضب، الخميس، أن “طواقمها تعرضت خلال عملية الإجلاء لاستهداف من قبل قناصة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ما تسبب في استشهاد أحد المسعفين وإصابة اثنين آخرين”.
وأشارت في بيان آخر، أن استشهاد المسعف يرفع عدد موظفيها الذين قتلوا أثناء قيامهم بعملهم الإنساني منذ بداية الحرب على غزة إلى 12.
والأربعاء، قالت الجمعية، إن طاقمها الذي تم استهدافه توجه من جنوب القطاع إلى شماله لإجلاء الجرحى من هناك.
وللانتقال من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة والشمال، تحتاج الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني، للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي للسماح لهم بالعبور، وفي بعض الأحيان وبعد حصولهم على تصاريح يتم استهدافهم بشكل مباشر.

(وكالات)

 

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