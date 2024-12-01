4 شهداء في قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة فلسطينية جنوبي جنين

رام الله: قصفت طائرة حربية إسرائيلية، صباح الأحد، سيارة فلسطينية في قرية صير، جنوبي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب “أُبلغنا من جهاز الارتباط المدني الفلسطيني، باستشهاد 4 شبان بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة بقرية صير جنوبي جنين”.

وأضاف: “الجيش احتجز جثامين الشهداء، ولم يتم التعرف على هوياتهم”.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار ناتج عن قصف جوي في قرية صير، وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من مكان القصف.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “طائرة تابعة لسلاح الجو قامت باستهداف عناصر مسلحة من الجو في منطقة جنين”.

#أجيال|| قوات الاحتلال تقتحم قرية صير جنوب شرق جنين، بعد استهداف مركبة بالقرية. pic.twitter.com/ZzNomA58E4 — شبكة أجيال الإذاعية (@Ajyal_FM) December 1, 2024

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش “نفذ هجوماً جوياً على بلدة صير جنوبي جنين استهدف 4 مسلحين”.

وذكرت أن “المجموعة التي تمت مهاجمتها في منطقة جنين تتكون من أربعة مسلحين، وكانوا تحت مراقبة قوات الأمن لبعض الوقت”.

وأضافت الإذاعة: “تمت العملية في قرية صير، إلى الجنوب من مدينة جنين، ويقوم الجيش الإسرائيلي الآن بالتحقق مما إذا كان قد تم اغتيالهم جميعاً”.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 797 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)