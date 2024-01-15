قصف صاروخي إسرائيلي استهدف حلب شمالي سوريا

دمشق: قالت مصادر مقربة من قوات النظام السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت من عرض البحر المتوسط قبالة مدينة اللاذقية باتجاه مدينة حلب شمالي سوريا، وقد أسقطت بعضها وتقوم الجهات المختصة بالتدقيق في المناطق التي تعرضت للقصف لحصر الاضرار المادية والبشرية.

ونفت المصادر تعرض مطار حلب الدولي للقصف الإسرائيلي، وأن الصواريخ سقطت جنوب شرق مدينة حلب.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة للمعارضة السورية، أن القصف الصاروخي الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام السوري والقوات الإيرانية”.

ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري.

كما شنت إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي طال أغلب المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات النظام السوري منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر اذار / مارس عام 2011.

(د ب أ)