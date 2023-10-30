قصف صاروخي إسرائيلي على موقعين عسكريين للنظام السوري في درعا رداً على استهداف الجولان المحتل

دمشق – «القدس العربي»: تتزايد حدة الضغط بين الجانبين الأمريكي والإيراني في نقاط الصراع في الشرق الأوسط بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الإثنين، موقعين عسكريين تابعين للنظام السوري والميليشيات الإيرانية بريف درعا جنوبي سوريا، وذلك رداً على قصف صاروخي استهدف الجولان السوري المحتل.

مصدر عسكري مطلع، قال، في تصريح لـ “القدس العربي”، إن الضربات الصاروخية الإسرائيلية استهدفت مربض راجمة صواريخ في الفوج 179 مدفعية فرقة الخامسة في نوى بريف درعا، كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للمصدر، مربض مدفعية في تل الجموع غربي درعا.

وتستعد إدارة بايدن لاحتمال توسيع العدوان الإسرائيلي إلى حرب إقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتركز على التأكد من أن القوات الأمريكية في المنطقة تتمتع بالحماية الكافية، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس.

وحول ارتفاع وتيرة الصراع بين واشنطن وطهران في المنطقة، عزا المحلل والباحث العسكري عمار فرهود، تكثيف إيران استهدافاتها المتكررة للقواعد الأمريكية والإسرائيلية لعدة أمور، معتبراً أن جميع الأطراف الآن يخوضون مرحلة عض الأصابع والعمل وفق تكتيك خطوة بخطوة، وتعزيز بتعزيز، مناوشات بمناوشات.

وقال فرهود: “تزيد إيران من مستوى الضغط من أجل توسيع نقاط الاشتباك بين أمريكا وإيران وعدم القبول بحصرها في غزة، ولكن مع بقائها ضمن قواعد الاشتباك المتعارف عليها بين الجانبين”.

أولاً: “تهدف إيران من خلال الضغط على الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية لإسرائيل لتثبيت أكبر عدد من الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة لمنع إرساله لجبهات غزة، وبالتالي زيادة ضغطه على حماس”.

ثانياً: “تعمل إيران على إشراك أكبر قدر ممكن من حلفائها في الصراع على مستويات الحرب الحالية”.

ثالثاً: “أمريكا لا تريد توسيع الصراع حتى لا يتم توزيع الاهتمام بمحور الصين ومحور أوكرانيا على محور الشرق الأوسط وهي التي كانت تعمل على تبريده لتخفف من تواجدها فيه، ولكن يبدو أن الحرب الحالية أصبحت بداية عصر العودة الأمريكية للشرق الأوسط”.

ميدانياً، أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” أن العدو الإسرائيلي نفذ، فجر الإثنين، عدواناً جوياً استهدف موقعين عسكريين بريف درعا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة الواحدة و35 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا”.

ونشر الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد- الإثنين، تسجيلاً مصوراً عبر حسابه على تويتر، يُظهر قصفاً استهدف موقعاً عسكرياً داخل الأراضي السورية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في تغريدة أرفقها بالمقطع المصوّر: “رداً على عمليات إطلاق من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من يوم الأحد، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية”. وزارة الدفاع لدى النظام السوري أفادت أن قصفاً إسرائيلياً وقع في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، مصدره الجولان السوري المحتل طال موقعين لقواتها المسلحة في ريف درعا أسفر عن خسائر مادية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أوضح عبر منصة “إكس” أن عدة قذائف أُطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة سقطت في مناطق مفتوحة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال رد على مصادر الاطلاق.

ووثقت شبكة أخبار “درعا 24” سقوط أكثر من 6 صواريخ إسرائيلية في محيط تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا، مصدرها الجولان المحتل، وسقط أحدها ضمن بلدة تسيل، في أرض مزروعة بأشجار الزيتون.

وأكدت أن القطع العسكرية التابعة لقوات النظام والتي تتمركز على سفح تل الجموع، أطلقت صاروخين باتجاه الجولان، تبع ذلك القصف الإسرائيلي على محيطه.

المتحدث باسم شبكة “تجمع أحرار حوران”، أيمن أبو نقطة، قال لـ “القدس العربي” إن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت موقعين لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف درعا الغربي، بأربع غارات جوية، بعد منتصف ليل الأحد- الإثنين.

وأوضح أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مقر قيادة اللواء 112 ميكا شرقي مدينة نوى في الريف الغربي لمحافظة درعا، بغارتين جويّتين، ثم استهدف كتيبة المدفعية المعروفة باسم “كتيبة الحمرا” شرقي نوى والتي تتبع للواء ذاته، بغارتين أيضاً.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية من اللواء 112 ميكا وكتائبه المنتشرة غربي درعا أماكن تمركز رئيسية لها في المنطقة.

وسبق استهداف اللواء 112 بغارات جوية، قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الواصلة بين مدينتي نوى وتسيل غربي درعا، رداً على إطلاق صواريخ من نوع “كاتيوشا” باتجاه منطقة الجولان المحتل.

وفي الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ألقى الطيران الإسرائيلي منشورات ورقية في أجواء ريف درعا الغربي والقنيطرة، حمّل فيها قيادة اللواء 112 التابعة لنظام الأسد مسؤولية إطلاق القذائف باتجاه منطقة الجولان المحتل.

وفي اليوم ذاته، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي كتيبة الرادار الواقعة جنوبي مدينة إزرع، بالإضافة لمستودعات أسلحة داخل اللواء 12 في المدينة، ما أسفر عن دمار هائل وقتل ما يزيد على 11 عنصراً من قوات النظام، بينهم 4 ضباط، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وصعّدت إسرائيل وتيرة قصفها في سوريا بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لقطع الطريق على إيران ومنعها من نقل الأسلحة إلى القطع العسكرية في سوريا.