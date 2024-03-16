سياسة | عربي | سوريا

إصابة جندي وأضرار مادية في قصف إسرائيلي بالمنطقة الجنوبية السورية

16 - مارس - 2024

صورة من الأرشيف

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دمشق: أصيب جندي في جيش النظام السوري، ووقعت خسائر مادية، جراء قصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية، وفقا لوزارة دفاع النظام السوري.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن بيان لوزارة الدفاع أنه “في حوالي الساعة 0042 بعد منتصف الليل يوم الأحد / 2142 بتوقيت غرينتش، يوم السبت، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية”.

وتابع البيان: “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

(د ب أ)

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