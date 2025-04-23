سياسة | دولي

قصف صاروخي على وسط كييف

منذ 43 دقيقة

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كييف (أوكرانيا): أصدرت السلطات العسكرية الأوكرانية فجر الخميس إنذارا بوقوع “هجوم” جوي على العاصمة كييف بـ”صواريخ معادية”.

وأفاد مراسلون في كييف بأنهم سمعوا في العاصمة دويّ انفجارات وأزيز طائرات مسيّرة.

وكتبت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية على قناتها في تطبيق تليغرام أنّ “كييف تتعرض لهجوم بصواريخ معادية”.

من جهته، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إنّ طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات تمّ “نقله إلى المستشفى” بعد الهجوم.

وأفادت السلطات العسكرية بوقوع أضرار مادية في منطقتين على الأقلّ من المدينة، وحضّت السكان على الاحتماء في الملاجئ.

وشوهد سكّان يهرعون إلى ملجأ في الطابق السفلي من مبنى سكني بمجرد دوي صفارات الإنذار.

ويعود آخر هجوم صاروخي على كييف إلى مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

(أ ف ب)

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