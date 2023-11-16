قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل “العمر” النفطي شرقي سوريا

دمشق – “القدس العربي”:

تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، مساء الأربعاء، لاستهداف بقذائف صاروخية، بعد يوم من إعلان البنتاغون تعرّض القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوماً خلال شهر.

وتصاعدت وتيرة استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، بينما تتبنى “المقاومة العراقية” التابعة لإيران هذه العمليات.

وقالت مصادر أهلية من سكان قرى ريف دير الزور بالقرب من قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، إن الحقل تعرض للقصف بأربع قذائف صاروخية في وقت من متأخر من مساء الأربعاء. كما تعرض في وقت سابق من نفس اليوم لثلاث قذائف صاروخية.

وسقطت القذائف وفقا لوكالة “نورث برس” الكردية، بمحيط الحقل دون تسجيل أضرار أو إصابات، وأطلقت من مناطق سيطرة القوات الحكومية في مناطق غربي الفرات حيث السيطرة الفعلية للفصائل الإيرانية.

من جهتها، ذكرت قناة الميادين اللبنانية المقربة من إيران، أن النيران اشتعلت داخل القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، وسط تحليق للطيران الحربي الأمريكي في أجواء ريف دير الزور الشرقي بعد دقائق من الاستهداف.

ويوم الثلاثاء، أعلن “البنتاغون” تعرّض القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوماً خلال شهر، الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين.

وأوضحت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم “البنتاغون”، أنّ “27 هجوماً وقعت على قوات أمريكية في العراق، و28 هجوماً في سوريا”، مشيرةً إلى إصابة 59 أمريكياً، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حتى الثلاثاء. ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا.

واستهدفت مجموعات مسلحة تطلق على نفسها اسم “المقاومة العراقية” نحو 40 مرة القواعد الأمريكية في سوريا، كما تمكنت من الوصول أكثر من مرة لكلّ من قواعد “العمر وكونيكو” بريف دير الزور، و”التنف والركبان” على الحدود السورية الأردنية العراقية، و”الشدادي ومطار خراب الجير، ورميلان، وتل بيدر وقسرك” بريف الحسكة، وهي تشكّل في مجملها نحو ثلثي القواعد الأمريكية في البلاد، والتي تصل إلى 14 قاعدة ومركزا.

ووفقا لموقع “قناة الميادين” فإن استهداف القواعد الأمريكية أدى إلى إصابة 59 جندياً في كلّ من سوريا والعراق، مشيرا إلى أن “العدد الأكبر من الإصابات في صفوف الجنود الأمريكيين حدثت في قاعدتي العمر بريف دير الزور الشرقي، وخراب الجير” في الحسكة، مع إلحاق أضرار مادية في المدينة السكنية في القاعدتين، وتدمير جزء من مستودع أسلحة وذخائر في قاعدة حقل العمر”.