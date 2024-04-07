قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

دمشق: قصفت المجموعات المدعومة من إيران بصاروخ واحد على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي في شرق سوريا .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره لندن في بيان صحافي الأحد: “سمع دوي انفجار في المنطقة، ليل السبت / الأحد ، وسط انتشار من قبل القوات الأمريكية داخل القاعدة”.

وأشار المرصد إلى تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر لـ 124 هجوما من قبل المجموعات المدعومة من إيران.

( د ب أ )