سياسة | عربي | سوريا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

7 - أبريل - 2024

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دمشق: قصفت المجموعات المدعومة من إيران بصاروخ واحد على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي في شرق سوريا .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره لندن في بيان صحافي الأحد: “سمع دوي انفجار في المنطقة، ليل السبت / الأحد ، وسط انتشار من قبل القوات الأمريكية داخل القاعدة”.

وأشار  المرصد إلى تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر  لـ 124 هجوما من قبل المجموعات المدعومة من إيران.

( د ب أ )

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  1. يقول منصف:
    أبريل 7, 2024 الساعة 10:21 ص

    بانتظار نتائجه.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 7, 2024 الساعة 11:17 ص

    الله أكبر على أحرار العراق يا رفاق الذين يدكون عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️

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