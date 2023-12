قصف عنيف على قطاع غزة ودفعات صواريخ باتجاه إسرائيل- (صور وفيديو)

غزة: قصف الجيش الإسرائيلي الخميس بعنف جنوب قطاع غزة وخصوصا خان يونس ومعبر كرم أبو سالم، في خضم مفاوضات وضغوط للتوصل إلى هدنة.

وداعات غزة المستمرة منذ أكثر من شهرين ونصف والعالم يتفرج.. العرب والمسلمون يشاهدون المجازر والإبادة بحق إخوانهم منذ 76 يوما وجلهم لا يحرك ساكناً… وبعض أبناء جلدتنا وأمتنا يتواطئون ويتآمرون ويخونون غزة ويرقصون على جثث وأشلاء أهالينا.. بينما الغرب يحرك الأساطيل والجيوش وجسور… pic.twitter.com/UzanuUnzb0 — رضوان الأخرس (@rdooan) December 21, 2023

راقبوا تواريخ ميلادهم على أكفانهم

كلهم أطفال يا الله

هؤلاء فقط من منطقة واحدة من مناطق قطاع غزة

أي أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل يوم أضعاف هذا العدد في كل منطقة

أما العالم فبعضهم يشاركه الجريمة وبعضهم يصمت صمت الموافق عليها#GazaGenocides #GazaMassacre #GazaWar pic.twitter.com/ilBvYkvLV9 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 21, 2023

وأطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بعد يومين لم يشهدا إطلاق صواريخ، باتجاه إسرائيل حيث انطلقت صفارات الإنذار محذرة السكان في مناطق عدة في الجنوب وفي تل أبيب في الوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأحدثت الصواريخ أضرارا مادية.

في نيويورك، تجري الخميس مفاوضات شاقة في مجلس الأمن الدولي الذي أرجأ منذ بداية الأسبوع التصويت على قرار يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث استشهد أكثر من عشرين ألف شخص، ونزح أكثر من 85 في المئة من السكان، وبالتالي احتمال الدعوة الى هدنة جديدة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الخميس، في تسجيل صوتي إن الهدف المعلن لإسرائيل بالقضاء عليها “محكوم بالفشل”.

واستهدفت غارة إسرائيلية اليوم الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص، بينهم مدير المعبر باسم غبن.

استشهاد العقيد بسام غبن مدير معبر كرم أبو سالم و3 آخرين بعد قصف الاحتلال المعبر أثناء عملهم في محافظة #رفح جنوب #قطاع_غزة pic.twitter.com/MANU6UcY07 — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 21, 2023

وكانت إسرائيل وافقت منذ 15 كانون الأول/ديسمبر على عبور “مؤقت” لمساعدات في اتجاه قطاع غزة عبر هذا المعبر، بهدف إدخال كمية أكبر من المساعدات التي كانت يقتصر عبورها حتى الآن بشكل محدود جدا على معبر رفح مع مصر.

#شاهد | الصحفيان أنس الشريف و محمود صباح من داخل سيارة إسعاف و مشهد صعب … “التغطية ستبقى مستمرة” pic.twitter.com/oumK0qCRSj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2023

وتعرضت اليوم مدينة خان يونس، أكبر مدن جنوب قطاع غزة، لقصف عنيف.

ودوّت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل وفي تل أبيب (وسط) جراء إطلاق صواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وأفادت الشرطة بحصول أضرار من دون تسجيل إصابات.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، “قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين”.

Tel Aviv under rocket fire. Eyewitnesses report arrivals in the city pic.twitter.com/ACm1hF0eJR — S p r i n t e r (@Sprinter99800) December 21, 2023

🚨 Missile Siren in Tel Aviv I’m visiting the Nova expo with a brave survivor of the 10/7 Massacre at the music festival, and Hamas targets Tel Aviv with a missile barrage. Triggers traumatic memories from that horrific day. This time, Hamas, it’s over. pic.twitter.com/y7MLnk63NT — Eylon Levy (@EylonALevy) December 21, 2023

🚨BREAKING:

Rockets fired towards Tel-Aviv. pic.twitter.com/QRDb48Zdx1 — Palestine Now (@PalestineNW) December 21, 2023

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى فتح تحقيق في “احتمال ارتكاب قواتها المسلحة جريمة حرب” في غزة، مشيرة إلى أنها تلقت “تقارير مقلقة” بشأن مقتل “11 رجلاً فلسطينياً غير مسلحين” في مدينة غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية الخميس إن الشرطة الإسرائيلية استجوبت حراس أحد السجون للتحقيق في وفاة معتقل فلسطيني. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني الشهر الماضي “إقدام الاحتلال على اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية، في سجن” النقب الصحراوي.

تغطية صحفية.. مصادر محلية: صورة الأســير ثـائـر سميح أبو عصب (38 عامًا) من مدينة قلقيلية، والذي اغــتــالــه الاحـــتـلال في سـجـن النقب الصحراوي. pic.twitter.com/JYLzmkF4Ug — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2023

💢الأسير فاروق عيسى من بلدة أبو شخيدم شمال رام الله، تم الإفراج عنه من مستشفى الرملة قبل قليل. الصورة قبل الاعتقال والفيديو بعد الاعتقال الذي دام لـ٣ أشهر!! حسبنا الله ونعم الوكيل.. pic.twitter.com/HPEIPQog5c — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 21, 2023

دبلوماسيا، تتواصل الجهود على جبهات عدة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة، بعد هدنة أولى استمرت أسبوعا بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الأول/ديسمبر سمحت بالإفراج عن 105 محتجزين من قطاع غزة و240 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.

وفي إطار مساعي التهدئة، يواصل رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في القاهرة مناقشة “هدنة موقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس أربعين أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين”، وفق ما صرح مصدر مقرب من حماس.

وذكر مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن أمينها العام زياد النخالة أيضا سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

وتجري إسرائيل حوارا مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى هدنة تسمح بالإفراج عن محتجزين.

لكن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة جدا على ما يبدو. فحماس تطالب بوقف كامل للقتال قبل إجراء أي مفاوضات بشأن مصير المحتجزين، بينما تبدو إسرائيل منفتحة على فكرة الهدنة لكنها تستبعد أي وقف لإطلاق النار قبل “القضاء” على الحركة.

وقال أبو عبيدة في تسجيله اليوم “لا يمكن الإفراج عن أسرى العدو أحياء إلا بالدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء وهذا موقف ثابت ولا بديل عنه سوى استمرار تساقط أسرى العدو قتلى بنيران جيشها المتغطرس”.

الآن كلمة الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” في اليوم الـ76 من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/JZcom4V9zw — رضوان الأخرس (@rdooan) December 21, 2023

ويرجح كثيرون أن تستخدم واشنطن مرة أخرى اليوم حق النقض إذا وردت في القرار الذي يتم التداول به في مجلس الأمن استخدمت عبارات صريحة تنتقد إسرائيل.

وتواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير من الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة حيث يعاني نصف السكان من جوع شديد أو حاد مع حرمان تسعين بالمئة منهم من الطعام لمدة يوم كامل باستمرار، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن حصيلة الضحايا في قطاع غزة تشكّل “علامة مأسوية ومخجلة”.

وسببت الحرب دمارا هائلا في غزة حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة وفر 1,9 مليون شخص من منازلهم وقراهم ومدنهم، وفق الأمم المتحدة.

ورأت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على شبكة “إكس” أن “اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على النظام الصحي في غزة يتخذ أكثر أشكال السادية شدة”.

Israeli occupation forces’ assault on Gaza’s health system is taking the most sadistic forms. Hospitals & medical personnel are sacred, especially at a time of great destruction, suffering & despair as this senseless war against the people in Gaza.@KarimKhanQC@IntlCrimCourt https://t.co/7KsHSZpOi5 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) December 20, 2023

وتؤجج الحرب التوتر في الشرق الأوسط وخصوصا في الضفة الغربية المحتلة والحدود اللبنانية الاسرائيلية والبحر الأحمر حيث يهدد الحوثيون السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة باسرائيل.

واستشهدت امرأة في الثمانين من عمرها وأصيب زوجها بجروح في قصف إسرائيلي على قرية حدودية في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن حزب الله شنّ عدد من الهجمات على إسرائيل خلال الساعات الماضية.

(وكالات)