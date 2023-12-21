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قصف عنيف على قطاع غزة ودفعات صواريخ باتجاه إسرائيل- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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غزة: قصف الجيش الإسرائيلي الخميس بعنف جنوب قطاع غزة وخصوصا خان يونس ومعبر كرم أبو سالم، في خضم مفاوضات وضغوط للتوصل إلى هدنة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بعد يومين لم يشهدا إطلاق صواريخ، باتجاه إسرائيل حيث انطلقت صفارات الإنذار محذرة السكان في مناطق عدة في الجنوب وفي تل أبيب في الوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأحدثت الصواريخ أضرارا مادية.

في نيويورك، تجري الخميس مفاوضات شاقة في مجلس الأمن الدولي الذي أرجأ منذ بداية الأسبوع التصويت على قرار يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث استشهد أكثر من عشرين ألف شخص، ونزح أكثر من 85 في المئة من السكان، وبالتالي احتمال الدعوة الى هدنة جديدة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الخميس، في تسجيل صوتي إن الهدف المعلن لإسرائيل بالقضاء عليها “محكوم بالفشل”.

واستهدفت غارة إسرائيلية اليوم الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص، بينهم مدير المعبر باسم غبن.

وكانت إسرائيل وافقت منذ 15 كانون الأول/ديسمبر على عبور “مؤقت” لمساعدات في اتجاه قطاع غزة عبر هذا المعبر، بهدف إدخال كمية أكبر من المساعدات التي كانت يقتصر عبورها حتى الآن بشكل محدود جدا على معبر رفح مع مصر.

وتعرضت اليوم مدينة خان يونس، أكبر مدن جنوب قطاع غزة، لقصف عنيف.

ودوّت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل وفي تل أبيب (وسط) جراء إطلاق صواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وأفادت الشرطة بحصول أضرار من دون تسجيل إصابات.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، “قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين”.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى فتح تحقيق في “احتمال ارتكاب قواتها المسلحة جريمة حرب” في غزة، مشيرة إلى أنها تلقت “تقارير مقلقة” بشأن مقتل “11 رجلاً فلسطينياً غير مسلحين” في مدينة غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية الخميس إن الشرطة الإسرائيلية استجوبت حراس أحد السجون للتحقيق في وفاة معتقل فلسطيني. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني الشهر الماضي “إقدام الاحتلال على اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية، في سجن” النقب الصحراوي.

دبلوماسيا، تتواصل الجهود على جبهات عدة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة، بعد هدنة أولى استمرت أسبوعا بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الأول/ديسمبر سمحت بالإفراج عن 105 محتجزين من قطاع غزة و240 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.

وفي إطار مساعي التهدئة، يواصل رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في القاهرة مناقشة “هدنة موقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس أربعين أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين”، وفق ما صرح مصدر مقرب من حماس.

وذكر مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن أمينها العام زياد النخالة أيضا سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

وتجري إسرائيل حوارا مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى هدنة تسمح بالإفراج عن محتجزين.

لكن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة جدا على ما يبدو. فحماس تطالب بوقف كامل للقتال قبل إجراء أي مفاوضات بشأن مصير المحتجزين، بينما تبدو إسرائيل منفتحة على فكرة الهدنة لكنها تستبعد أي وقف لإطلاق النار قبل “القضاء” على الحركة.

وقال أبو عبيدة في تسجيله اليوم “لا يمكن الإفراج عن أسرى العدو أحياء إلا بالدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء وهذا موقف ثابت ولا بديل عنه سوى استمرار تساقط أسرى العدو قتلى بنيران جيشها المتغطرس”.

ويرجح كثيرون أن تستخدم واشنطن مرة أخرى اليوم حق النقض إذا وردت في القرار الذي يتم التداول به في مجلس الأمن استخدمت عبارات صريحة تنتقد إسرائيل.

وتواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير من الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة حيث يعاني نصف السكان من جوع شديد أو حاد مع حرمان تسعين بالمئة منهم من الطعام لمدة يوم كامل باستمرار، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن حصيلة الضحايا في قطاع غزة تشكّل “علامة مأسوية ومخجلة”.

وسببت الحرب دمارا هائلا في غزة حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة وفر 1,9 مليون شخص من منازلهم وقراهم ومدنهم، وفق الأمم المتحدة.

ورأت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على شبكة “إكس” أن “اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على النظام الصحي في غزة يتخذ أكثر أشكال السادية شدة”.

وتؤجج الحرب التوتر في الشرق الأوسط وخصوصا في الضفة الغربية المحتلة والحدود اللبنانية الاسرائيلية والبحر الأحمر حيث يهدد الحوثيون السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة باسرائيل.

واستشهدت امرأة في الثمانين من عمرها وأصيب زوجها بجروح في قصف إسرائيلي على قرية حدودية في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن حزب الله شنّ عدد من الهجمات على إسرائيل خلال الساعات الماضية.

(وكالات)

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