قصف عنيف في محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وحماس تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية- (فيديو)

غزة: استهدفت القوات الإسرائيلية فجر الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء، ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.

ومساء الجمعة، قالت وزارتا الصحة والداخلية في قطاع غزة، إن محيط مستشفى الشفاء تعرض للاستهداف مجددا بقصف إسرائيلي.

◻️قصف عنيف على بوابة مستشفى الشفاء pic.twitter.com/hlWX6ILvGq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2023

طبيب بمستشفى الشفاء في غزة يؤكد تعرض محيط المستشفى وساحاته لقصف إسرائيلي بالفسفور الأبيض مع تكدس المصابين داخله#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/8IlQkQ1TJg — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 10, 2023

وفي السياق، وصف متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان منفصل نشرته الوزارة: “القصف في محيط المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع بأنه جنوني”.

وأوضح أن “سيارات الإسعاف لا تستطيع الحركة، نتيجة القصف الجنوني”، مشيرا إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يركز بقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة وشمال غزة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة “فلسطين” المحلية باندلاع “اشتباكات عنيفة” مع المقاومة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذي يعد الأكبر في القطاع، وكان مأوى لآلاف النازحين من مناطق شمال القطاع،

وأضافت أن هناك “قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا في محيط مجمع الشفاء، كما أن هناك تحليق طيران إسرائيلي مسير بشكل منخفض في سماء المجمع، مع إطلاق النار والقذائف بكثافة”.

وذكر مراسل الأناضول، أن مجمع الشفاء شهد نزوح فلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، وكانوا بداخله ضمن آلاف آخرين، على خلفية بلاغات وإنذارات إسرائيلية تطالب بإخلاء شمال القطاع.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين” فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.

قصف إسرائيلي يستهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/tYJmBL6Snb — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 10, 2023

وصباح اليوم، أعلن متحدث وزارة الصحة أن القوات الإسرائيلية تحاصر “مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال وتعرض حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر”.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت في بيان عبر تلغرام، إن “الاحتلال (الإسرائيلي) يشن سلسلة غارات عنيفة في هذه الأثناء في محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يتخللها إطلاق قنابل فوسفورية”

وحمّلت حركة “حماس” الفلسطينية، مساء الجمعة، الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن، مسؤولية استهداف المدنيين والطواقم الطبية في مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.

وقالت “حماس” في بيان اطلعت عليه الأناضول: “نحمّل الإدارة الأمريكية والرئيس (جو) بايدن، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة ضد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين في مشفى الشفاء ومحيطه”.

ودعا البيان “الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا لوقف هذا العدوان الوحشي، وتحمّل المسؤولية السياسية والقانونية في حماية المدنيين والمستشفيات، التي تعد مناطق آمنة وفق القوانين الدولية”.

واعتبرت الحركة أن “الصمت وعدم تجاوز مربع الإدانة والاستنكار إلى الفعل الجاد ضد الاحتلال وسياساته النازية، يعد تشجيعا له لمواصلة جرائمه، وفي ذلك مسؤولية تاريخية ستبقى تلاحق كل الذين قصّروا وتخاذلوا عن حماية الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة”.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصيب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)