سياسة | عربي

قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”

منذ 58 دقيقة

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القدس: تبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة “حزب الله” اللبنانية، الخميس، قصفا صاروخيا ومدفعيا، في موجة جديدة من التوتر بموازاة مواجهة متواصلة لليوم الثالث عشر على التوالي بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات وقذيفتين من الأراضي اللبنانية على منطقة “المنارة” شمالي البلاد.

وتابع: “ردا على ذلك، قام الجيش بالهجوم بنيران المدفعية على مصدر النيران”.

على الجانب الآخر، ذكرت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”، أنه أطلق الخميس عددا من صواريخ “الكورنيت” باتجاه مستعمرة “المنارة”، قبالة بلدتي ميس الجبل وحول الحدوديتين جنوبي لبنان.

وتبادل الطرفان، خلال الأيام الماضية، جولات متقطعة من القصف تسببت في سقوط قتلى على جانبي الخط الأزرق الفاصل.

(الأناضول)

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