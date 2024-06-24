قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة “طيرحرفا” في جنوب لبنان

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على إحدى جنوب لبنان

بيروت: قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، أطراف بلدة “طيرحرفا” في جنوب لبنان.

وأعلن مراسل قناة “المنار” المحلية التابعة لـ”حزب الله”، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت صباح الاثنين أطراف بلدة “طيرحرفا” في جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل الأحد، غارة استهدفت بصاروخين منزلا في محيط مسجد “الإمام علي” بساحة بلدة “عيترون” في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الإثنين، على بلدتي “كفركلا” و”الخيام” في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب أ)