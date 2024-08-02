قصف مدفعي إسرائيلي فجرا يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان 

بيروت: قصفت المدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أطراف عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل الماضي أطراف عدة بلدات في القطاع الأوسط في جنوب لبنان، كما قصفت جبلي “اللبونة” و”العلام” في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس، بكثافة في أجواء مناطق جنوب لبنان، وخصوصا في أجواء قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق البالونات الحرارية وشن عددا من الغارات الوهمية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب أ)