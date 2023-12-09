قصف مدفعي إسرائيلي مكثف شمالي قطاع غزة.. وحصيلة العدوان ترتفع إلى 17 ألفا و700 شهيد- (فيديو)

غزة: شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي، السبت، هجمات مكثفة وعشوائية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال شهود عيان ومصادر إعلامية، إن “مخيم جباليا يتعرض لقصف عنيف وعشوائي من المدفعية الإسرائيلية التي تتمركز بالقرب منه”.

لم يسلم من القصف الإسرائيلي.. أطفال يلعبون كرة القدم في نادي رياضي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/udlRGzVsoh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023

وتُظهر التغطيات الإعلامية المتلفزة عددا من الفلسطينيين يركضون في شوارع المخيم هربا من القصف وخوفا من إصابتهم بإحدى القذائف.

ويُسمع من خلالها دوي أصوات انفجارات عنيفة مركزة ومتتالية.

وفي السياق، يشهد الواقع البيئي السيء لشوارع مخيم جباليا تكدس النفايات خصوصا أمام المنازل ومراكز إيواء النازحين.

وفي أكثر من مرة، حذرت بلدية غزة من كارثة صحية جراء تكدس أطنان النفايات في مناطق مختلفة من القطاع جراء صعوبة عمل طواقمها في ظل نقص الوقود واستحالة الوصول إلى المناطق المستهدفة والمحاصرة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هجمات واسعة على جميع مناطق قطاع غزة جوا وبرا وبحرا.

وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين عناصر من الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي شمال غزة وغيره من المناطق، بحسب شهود عيان ومصادر محلية.

وفي شمالي القطاع، تتمركز القوات الإسرائيلية بشكل كثيف في مناطق بلدة جباليا ومشروع بيت لاهيا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء السبت، ارتفاع حصيلة “العدوان الإسرائيلي” على القطاع إلى 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: “وصل للمستشفيات خلال الساعات الماضية 210 شهداء و2300 إصابة، ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات”.

وأشار إلى “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17700 شهيد و48780 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضاف: “خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 20 مجزرة مروعة وأباد عوائل بكاملها وقد وصلتنا عشرات المناشدات من مواطنين في الأحياء السكنية والمدارس بينها مدرسة خليفة شمال غزة التي ارتكب الاحتلال فيها مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى”.

(الأناضول)