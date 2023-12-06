قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان

بيروت: قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، أطراف بلدتي “محيبيب” و”بليدا” الحدوديتين في جنوب لبنان.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عن تعرض أطراف بلدتي “محيبيب” و”بليدا” لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية كانت قد قصفت ليل أمس الثلاثاء أطراف بلدتي “الطيبة” و”رب ثلاثين”.

من جهة أخرى، أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه بعد أن “أضرت” إحدى ضرباته بجنود لبنانيين، وفق تعبيره.

وقال الجيش إن جنوده كانوا يعملون “دفاعا عن النفس للقضاء على تهديد وشيك تم تحديده من لبنان داخل منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة لمنظمة حزب الله”.

وقال: “تم إخطار الجيش الإسرائيلي بأن جنودا من الجيش اللبناني أصيبوا خلال الغارة. الجيش اللبناني لم يكن هدفا للضربة”.

وأضاف: “يعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للحادث. الحادث قيد المراجعة”.

وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني إن أحد جنوده قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما أصابت قذيفة إسرائيلية موقعهم في جنوب لبنان.

(د ب أ)