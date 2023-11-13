مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته قرب الحدود اللبنانية

بيروت- القدس المحتلة: أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح حرجة أصيب بها الأحد، بعد إطلاق مسلحين من لبنان صاروخ مضاد للدبابات على مستوطنة “دوفيف” قرب الحدود اللبنانية.

وقالت إذاعة الاحتلال إن الإسرائيلي “يبلغ من العمر 56 عاما، وهو موظف في شركة الكهرباء الإسرائيلية”.

وكانت الإذاعة أعلنت الأحد، إصابة 6 إسرائيليين من شركة الكهرباء بجروح إثر إطلاق مسلحين من لبنان صاروخ مضاد للدبابات.

وأشارت آنذاك، إلى إن إصابة أحدهم “حرجة بينما تعد الإصابات الخمس الأخرى خطيرة”.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت إذاعة جيش الاحتلال “إصابة شخصين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موشاف (قرية) نطوعا قرب الحدود اللبنانية”، دون مزيد من التفاصيل، بالتزامن مع تنامي وتيرة المواجهات وعمليات إطلاق النار منذ الصباح بين الجيش و”حزب الله” على الحدود.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال في تغريدة على منصة “اكس”، إن “مسلحين من الأراضي اللبنانية أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات على نطوعا قرب الحدود اللبنانية”، مشيرا إلى أنه “هاجم مصادر النيران بالمدفعية”.

وفي السياق، أعلن “حزب الله” اللبناني، استهدافه بالصواريخ قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع “الضهيرة” على الحدود الجنوبية للبلاد، وتحقيق “إصابات مباشرة”.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره “استهدفت قوة ‏مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

وأوضح الحزب أن العملية تأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أعلنت صباح الاثنين، إطلاق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل، ردت عليها الأخيرة بقصف “عنيف” طال منطقة الزرقاء وأطراف بلدة الضهيرة، جنوبي لبنان.

وبدورها، كشفت إذاعة جيش الاحتلال، الإثنين أنه تم إطلاق 18 صاروخًا من لبنان باتجاه مستوطنة عرب العرامشة (على الحدود الإسرائيلية واللبنانية) سقطت جميعها في مناطق مفتوحة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين جيش الاحتلال من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويأتي ذلك على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 38 يوما على قطاع غزة، خلفت استشهاد أكثر من 11180 فلسطينيا بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مسنا وأصاب أكثر من 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى مساء الأحد.

(وكالات)