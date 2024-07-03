قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة “كفركلا” في جنوب لبنان

بيروت: قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح الأربعاء منزلا في بلدة “كفركلا” في جنوب لبنان.

واستهدفت دبابة “ميركافا” إسرائيلية صباح الأربعاء، منزلا قرب الجدار في بلدة “كفركلا” في جنوب لبنان بقذيفة مباشرة، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية. وتعرضت البلدة المذكورة لقصف مدفعي إسرائيلي فجر الأربعاء.

وأطلقت دبابة “ميركافا” إسرائيلية قذائف مباشرة باتجاه أطراف بلدة “مارون الراس” في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر الأربعاء 6 قذائف ضوئية في أجواء أطراف البلدة المذكورة. وسقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية في بلدة “يارون” في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة “المنار” المحلية التابعة لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة. وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

(د ب أ)