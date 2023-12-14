قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي قرية في جنوب لبنان

بيروت: استأنفت المدفعية الإسرائيلية، قصف عدة مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس.

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام” الخميس، “استهدفت مدفعية العدو صباح اليوم، تلة العويضة والعزية، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلة أمس الأربعاء غارة استهدفت أطراف عيتا الشعب.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها سلطات الاحتلال على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة ردا على هجمات الحركة في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

(د ب أ)