قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت: قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم السبت عددا من المناطق في جنوب لبنان وسط تحليق الطيران المسير الإسرائيلي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا والطيري، كما طال القصف منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية وأطراف بلدة مارون الراس وحرج بلدة “كونين” في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم بلدة مركبا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وحلق الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصولا حتى مجرى نهر الليطاني في منطقة القاسمية في جنوب لبنان.

وسقط 10 شهداء و5 جرحى في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا على منطقة وادي الكفور في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

( د ب أ )