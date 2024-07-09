سياسة | عربي | فلسطين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة

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بيروت: قصفت المدفعية الإسرائيلية الثلاثاء، عددا من المناطق والبلدات في جنوب لبنان .

ووفق ما أوردته “الوكالة الوطنية للاعلام” اللبنانية ، تعرضت فجر اليوم، منطقة “المحمودية” وأطراف بلدة “العيشية” و”سهل الميدنة” في بلدة ” كفررمان” في جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي وسقوط أكثر من 15 قذيفة على تلك المناطق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في بلدة “مارون الراس” نتيجة الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت البلدة، كما عملت فرقة الإطفاء على إخماد النيران الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية في بلدات “حانين” و”عيتا الشعب” و”شقرا “و”رميش” في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة.

( د ب أ)

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